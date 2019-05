Réinsérer grâce à des stages de survie

Partir en groupe durant plusieurs jours en pleine nature, coupé de tout, pour sortir de sa zone de confort, retrouver une confiance en soi et la notion de respect. Dans certains pays, comme le Canada, la méthode est utilisée depuis des décennies, avec des effets reconnus sur les jeunes en difficulté. À Genève, le concept reste encore peu répandu et se partage entre quelques associations dont l’Astural – son programme alterne stage en extérieur et en entreprise – et depuis quelques mois, l’association Stage nature qui offre des sorties «déclics». Derrière cette entité, on trouve un ancien chasseur alpin, Laurent Ducasse, qui organise des stages de survie, d’aventure et de dépassement de soi depuis six ans. «Au cours des stages, on nous demandait régulièrement si nous proposions également ces activités pour des jeunes en difficulté et leur famille, raconte Eric Maroni, directeur de l’association. Nous avons alors découvert que près de 1000 jeunes sont en rupture de formation chaque année et que la Cour des comptes avait relevé, en 2016, un fort taux d’occupation des foyers et le manque d’alternatives au placement.» Ils développent alors un nouveau stage, appelé «déclics», lancé à la fin de 2018.

Au programme: cinq jours d’immersion dans la nature à Saint-Cergue, avec des groupes de quatre à cinq jeunes encadrés par des instructeurs et une éducatrice présente à mi-temps. Le groupe vit en autonomie, avec ce que cela implique – faire du feu, construire un bivouac, trouver de quoi se nourrir – tout en enchaînant des défis. En quoi trouver la meilleure technique pour traverser une rivière ou faire du feu peut aider un jeune? «Cela va beaucoup plus loin, soutient le directeur. On se sert des activités pour reposer un cadre en réapprenant le respect, la confiance, la discipline. Pour amener, aussi, à sortir de sa zone de confort afin de retrouver une confiance en soi. Et pour créer des ruptures dans les comportements et les mécanismes de défense mis en place vis-à-vis de l’autorité, des adultes.» Enfin, «se distancier de tout et vivre l’instant présent pour favoriser l’accès à une introspection».

Le stage a accueilli trois jeunes en rupture pour l’instant. L’offre est aussi ouverte aux familles «dans l’optique de renouer des liens, de désamorcer des crises et d’offrir une alternative au placement en foyer». Les instructeurs ne sont ni des éducateurs ni des psychologues. Sont-ils à même d’encadrer des jeunes en difficultés? «Ce sont d’anciens militaires, pompiers ou formateurs de terrain qui ont une expérience dans la pédagogie, répond Eric Maroni. C’est justement le fait qu’ils ne soient pas psychologues ou éducateurs qui fait la force de ce projet, on propose une autre approche.»

Christophe, un père de famille genevois, a testé le programme pour sa fille de 15 ans qui traverse une période chaotique depuis deux ans, avec un passage au centre de détention La Clairière. «Entre les assistants sociaux, les éducateurs, neuf adultes gravitent autour d’elle, sans qu’on parvienne à trouver une solution. Le concept de ce stage permet de tester une nouvelle approche, de couper ma fille du marasme de ses fréquentations. Une telle offre pour éloigner un jeune de son environnement manque à Genève.» Il reconnaît que l’expérience a été rude pour sa fille, «elle était dans une forme de violence, puis elle a craqué et pleuré. Mais elle s’est aussi beaucoup épanchée. J’ai rejoint le groupe pour la dernière journée, on a partagé des moments forts.» Le père de famille a trouvé l’expérience «pertinente».

Il ne s’attend pas à des miracles dans l’immédiat «mais ma fille a vécu quelque chose qui l’a marquée, elle a retrouvé un certain respect pour l’adulte, recréé du lien avec moi. Il faudrait pouvoir le refaire.» C’est là que le bât blesse: l’association ne reçoit pas de subventions et les stages sont à la charge des parents. Il faut compter 390 francs par jour et par jeune. Une somme… «C’est vrai que c’est cher pour les familles, reconnaît le directeur. Mais le jeune est encadré 24 h/24 h, nourri, on lui fournit tout l’équipement. C’est toujours moins cher qu’une journée en détention, en foyer ou de faire éclater une famille…» (TDG)