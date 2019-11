Réforme des pompiers: Poggia suscite l’ire des communes

Souvenez-vous, c’était au mois de mai. L’Association des communes genevoises (ACG) annonçait la création d’un groupement intercommunal destiné à reprendre la gouvernance des pompiers de la Ville de Genève (SIS). Une petite révolution sachant que la réforme de l’organisation des hommes du feu est en discussion depuis des années.

À la suite de cette annonce, un projet de loi a été rédigé en collaboration entre l’ACG et des représentants de l’État puis transmis au conseiller d’État Mauro Poggia le 14 juin. Depuis, c’est le silence radio du côté du gouvernement.

Attente de six mois

Cette situation irrite au plus haut point les magistrats communaux, qui sont sollicités régulièrement par leurs sapeurs-pompiers volontaires afin de pouvoir aller de l’avant. «Cela fait six mois que le projet de loi est dans les mains de Mauro Poggia et malgré nos sollicitations, nous n’avons pas eu la moindre nouvelle depuis», s’insurge le président de l’ACG, Xavier Magnin. Ce dernier ne comprend pas ce silence. «Tous les feux sont au vert. Pour la première fois depuis des années, nous avons réussi à mettre toutes les communes d’accord. Si ce projet n’est pas voté rapidement, il faudra reprendre tous les débats avec les magistrats nouvellement élus au printemps prochain. D’où une perte de temps qui pourrait être conséquente, alors même qu’il est urgent de faire évoluer la sécurité incendie, qui ne répond plus aux préconisations officielles en raison des délais d’intervention trop longs»!

Le projet de loi sera déposé d’ici à la fin de l’année au Conseil d’État et transmis ensuite au Grand Conseil. Nous avons encore cinq mois avant les élections et en cinq mois, on fait des miracles à Genève. Mauro Poggia, Conseiller d’État

Magistrat confiant

Alors que se passe-t-il au niveau de l’État? Contacté, Mauro Poggia indique que le projet a pris un peu de retard. «La personne en charge de ce dossier a pris sa retraite. Son successeur a réalisé qu’il manquait les préavis du Département de la cohésion sociale (qui s’occupe des relations avec les communes) et de celui des infrastructures, chargé de Genève Aéroport. Du coup, nous attendons leur retour.»

Le magistrat se dit confiant quant au calendrier. «Le projet de loi sera déposé d’ici à la fin de l’année au Conseil d’État et transmis ensuite au Grand Conseil. Nous avons encore cinq mois avant les élections et en cinq mois, on fait des miracles à Genève.»

Mauro Poggia assure que seules quelques corrections esthétiques seront apportées au document. «J’ai bien compris que tout cela tient sur un équilibre savamment recherché. Je ne vais donc pas effectuer des changements de fond qui pourraient remettre en question cette réforme qui est attendue depuis plus de dix ans.»

Gouvernance partagée

Pour mémoire, ce projet implique que la gouvernance des pompiers soit désormais partagée par l’ensemble des communes genevoises et non plus uniquement par la Ville de Genève, comme c’est le cas aujourd’hui. Ces dernières ont accepté de participer davantage financièrement. Elles bénéficieront d’un droit de vote proportionnel à leur nombre d’habitants et d’emplois.

La nouvelle structure intercommunale devrait permettre d’améliorer le temps d’intervention des pompiers et d’augmenter les effectifs. Elle disposera de cinq casernes, dont une hors de la ville.

Du côté de l’ACG, son président confirme qu’aucune modification significative du projet de loi ne sera acceptée par les communes en assemblée générale.