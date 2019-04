Référendum lancé contre le rachat des maisons du Creux-de-Genthod

La révolte gronde dans la paisible commune de Genthod. Un référendum a été lancé le vendredi 29 mars suite à une décision du Conseil municipal. Le 26 février, les élus, par 10 voix contre 5, ont entériné le rachat forcé d’une poignée de petites maisons. Mis devant le fait accompli, leurs propriétaires montent aux barricades.

La raison de cette fronde populaire se trouve au bord du lac. Plus précisément au Creux-de-Genthod. Une anse bénie des dieux, bien à l’abri de la bise. Ce lieu unique à Genève accueille quelques logis construits au début du XXe siècle, genre maisonnettes de pêcheurs. Le nœud du problème, c’est que les propriétaires bénéficiaient d’un droit de superficie datant de 1969, valable pour cinquante ans. Ce droit a pris fin le mois passé…

Le Conseil municipal a décidé de reprendre les terrains en indemnisant les propriétaires, pour un total de 3,54 millions de francs. Les tractations ont parfois été serrées entre l’expert de la Commune et celui des habitants. Un troisième expert a dû intervenir quand les deux premiers n’arrivaient pas à se mettre d’accord.

Des habitants inquiets

Sept parcelles sont concernées par cette décision, soit six foyers et un atelier. Les habitants sont donc devenus du jour au lendemain les locataires de leur ancienne propriété. Et ça passe mal!

«Chaque cas est différent, mais ce que nous avons de la peine à accepter, c’est de n’avoir jamais été entendus par les diverses commissions du Municipal, explique l’un d’eux, Antoine Robert-Grandpierre, fer de lance de la contestation. La Commune nous dit qu’elle veut la maîtrise du sol afin de réaménager le Creux-de-Genthod. Nous ne sommes pas opposés à un réaménagement, mais il faut savoir que le site est protégé et qu’il sera impossible, par exemple, de détruire nos maisons. Nous aurions préféré pouvoir renouveler nos droits de superficie, comme cela se fait normalement en l’absence de projet réel pour le bien de la communauté, ou en négocier de nouveaux avec la Mairie. Nous avons par ailleurs proposé d’autres solutions, chiffrées, adressées aux conseillers municipaux. Tout ça à travers les services très couteux d’un avocat pour nous défendre. J’ajoute que nous n’avons pas encore touché nos indemnisations. C’est inquiétant.»

Le maire réagit

Le maire, Wolfgang Honegger, garde son calme: «Le référendum est l’outil démocratique le plus magnifique qu’il soit, mais je suis étonné qu’il ait été lancé si tardivement. On verra s’il aboutit. Je relève surtout que les dédommagements que nous verserons aux superficiaires sont très généreux, certains habitants sont d’ailleurs très contents. Quant aux loyers proposés, ils sont très modestes.» C’est-à-dire? «Quelques centaines de francs, parfois 900.»

L’élu PLR note par ailleurs qu’il ne lui était pas possible de négocier de nouveaux droits de superficie. «Le Municipal m’a refusé cette possibilité en octobre 2017. Le vote était net, 14 voix contre 2 abstentions. J’ajoute que le document concernant ces droits de superficie élaboré en 1969 stipule noir sur blanc que le superficiaire ne pourra en aucun cas imposer au propriétaire du sol, soit notre Commune.» Les référendaires, eux, disent que la Commune n’a aucun projet concret de réaménagement. Qu’en est-il? «Nous avions besoin d’avoir la maîtrise du sol pour avancer, mais des pistes ont été élaborées il y a quatre ans environ. L’objectif n’est pas pour autant de tout chambarder.»

«Un démantèlement social»

Bouleverser l’esprit qui imprègne le Creux-de-Genthod, c’est ce que redoute Joël Schmulowitz, l’un des cinq conseillers municipaux qui s’est opposé le 26 février. «Je constate d’ailleurs que parmi celles et ceux ayant voté non ce soir-là, trois sont des PLR, ce qui me rassure. Je reste persuadé que la Commune n’a pas de projet de réaménagement, précise l’élu du Groupement pour les intérêts de Genthod et ex-adjoint au maire. Selon moi, la meilleure solution aurait été de créer de nouveaux droits de superficie et de les proposer aux actuels superficiaires. Le Creux-de-Genthod est un site tout à fait particulier. Ceux qui y habitent, et qui ont entretenu ces petites et anciennes maisons durant des décennies, ont forgé l’âme de ce lieu unique et fragile. Là, nous assistons à un démantèlement social.»

Celui-ci n’est pas tout à fait entériné. Les référendaires ont jusqu’au 16 avril pour récolter 285 signatures. «C’est une vraie course contre la montre, souligne Antoine Robert-Grandpierre. Mais nous sentons un mouvement important de solidarité des habitants de Genthod pour notre situation, qui ne rassure personne sur les capacités de la Mairie à diriger notre commune.»

(TDG)