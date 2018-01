Rééquilibrage financier entre les communes

Cliquer sur l'infographie pour l'agrandir

Toutes les communes genevoises n’ont pas les mêmes capacités financières. Alors que Plan-les-Ouates peut se permettre de dépenser plus de 6000 francs par habitant, Onex n’arrive pas à s’octroyer 3000 francs par tête de pipe. Pour atténuer ces disparités qui ont tendance à se creuser, les magistrats communaux, soutenus par les députés, ont décidé de renforcer la solidarité entre les communes. En 2018, huit millions de francs supplémentaires seront ainsi versés aux municipalités les plus pauvres.

D’où sort cet argent? Chaque année, les communes versent 1% de leurs revenus fiscaux perçus deux ans auparavant dans un pot commun. L’argent ainsi collecté est ensuite redistribué aux municipalités à faible capacité financière. C’est ce mécanisme, appelé péréquation intercommunale, que les magistrats et les députés ont décidé de renforcer. La part versée dans le pot commun passera de 1 à 1,5% en 2018, puis à 2% en 2019.

Deux millions à Vernier

Si les pourcentages en jeu sont faibles, leurs répercussions financières se montent, elles, à six chiffres. Anières, Plan-les-Ouates et Cologny voient ainsi leur contribution augmenter entre 1,4 et 3,2 millions. Pour Plan-les-Ouates et Cologny, cela représente un tiers de plus que le montant qu’elles auraient dû verser selon l’ancien système. À l’inverse, Onex et Vernier reçoivent respectivement 1,8 et 2,1 millions de francs supplémentaires.

Pour ces communes, cet apport est plus que bienvenu. «Il est même nécessaire», confie Thierry Apothéloz, magistrat à Vernier et président de l’Association des communes genevoises (ACG). Pour la première fois en vingt ans, la deuxième Ville du canton avait annoncé un budget déficitaire de 1,4 million, avant de finalement parvenir à l’équilibre. Sur l’autre rive du Rhône, l’Onésien François Mumenthaler, conseiller administratif chargé des finances, partage ce soulagement: «Ce 1,8 million de francs en plus nous aide beaucoup, il nous permet de respirer un peu.»

Parmi les contributeurs sondés, tous admettent que ce rééquilibrage était justifié. «Ce n’est dans l’intérêt de personne de conserver des écarts financiers importants entre les communes», souligne la maire de Cologny, Catherine Pahnke, notant par ailleurs que les nouveaux montants sont «supportables».

Tant Anières que Cologny assurent que la hausse de leur contribution n’impactera pas leur budget. Ni cette année, ni la prochaine. «Il faudra voir ensuite avec la fin de «l’effet Anières» (ndlr: en 2015, la Commune avait touché des recettes fiscales exceptionnelles, d’où sa forte participation à la péréquation intercommunale), met en garde Catherine Pahnke. Les autres communes seront alors appelées à verser davantage d’argent.»

Surpris par la hauteur du montant demandé, Thierry Durand, l’argentier de Plan-les-Ouates, avait de son côté commencé à chercher quelques pistes d’économie. «Ce qui nous a sauvés, c’est que cette année nous avons dû intégrer les comptes des immeubles dans notre budget de fonctionnement. Nous avons ainsi récupéré entre 3 et 4 millions de francs qui nous ont permis d’absorber la hausse.»

Système temporaire

On le voit, les communes riches disposent encore d’une marge importante. Et le nouveau calcul de la péréquation intercommunale ne gommera pas toutes les inégalités. Les communes pauvres auraient-elles dû être plus ambitieuses? Lors des discussions à l’ACG, des simulations avec des participations jusqu’à près de 10% ont été réalisées. «Mais pour que les députés valident la révision de la loi, il fallait que toutes les communes soient d’accord et donc ne pas être trop gourmands», résume François Mumenthaler. Catherine Pahnke note par ailleurs que «si on ponctionne trop à quelqu’un, il s’estime alors en droit de se prononcer sur l’utilisation de son argent. Nous voulions éviter cela pour préserver l’autonomie des communes.»

Ce nouveau système de péréquation intercommunale est toutefois voué à être temporaire. L’entrée en vigueur du Projet fiscal 2017 (ndlr: nouvelle version de la réforme de l’imposition des entreprises) et des autres réformes fiscales en gestation risquent bien de redistribuer les cartes entre les communes. Un nouveau système de solidarité devra alors être inventé. (TDG)