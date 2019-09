Réduction de peine pour le policier flashé à 126 km/h

Ce verdict était très attendu. Ce mercredi 25 septembre, la justice genevoise a revu à la baisse la peine d’un policier qui avait roulé à 126 km/h sur la route d’Annecy, limitée à cet endroit-là à 50 km/h (notre édition du 4 septembre). Sirène et feux bleus enclenchés, il s’était lancé à la poursuite de malfrats le 4 février 2017, dans la nuit.

En première instance, le Tribunal de police l’avait reconnu coupable du délit de chauffard et condamné à 1 an de prison avec sursis. La Chambre pénale d’appel et de révision annule cette décision. Pour les juges, il s’agit d’une violation grave des règles de la circulation. Le gendarme de 29 ans n’est donc pas blanchi. Il écope de 60 jours-amende (à 190 francs le jour) assortis d’un sursis de 2 ans. Il devra aussi payer une amende de 2000 francs.

Une décision rendue sur fond de querelle entre le Ministère public et les forces de l’ordre. En 2016, le procureur général Olivier Jornot a en effet édicté un ordre général à la police, qui fixe notamment les tolérances de dépassement de vitesse en cas de courses officielles urgentes. Depuis, ces limites sont fortement critiquées par les policiers, qui les jugent incompatibles avec leurs missions.

Ce mercredi, une quarantaine d’entre eux ont pris place dans la salle pour entendre le prononcé du jugement. Le 3 septembre, lors du procès de leur collègue, ils étaient près de 160 et avaient bruyamment manifesté. Cette fois, ils n’ont pas pipé mot. Le procureur général était lui aussi présent. Il est vite parti après la lecture d’un verdict qui met un bémol à sa politique. Certes, vu le dépassement de vitesse (70 km/h), «la condition objective de délit de chauffard est réalisée», relève la présidente Gaëlle Van Hove. Mais il pensait de bonne foi que les malfrats qu’il poursuivait étaient prêts à tout. Par ailleurs, il a conduit brièvement à 120 km/h (marge de sécurité déduite) et sa passagère, maître de stage, l’a aidé à maîtriser sa conduite. «Il n’a donc pas violé intentionnellement les règles de la circulation», estime la juge.

Pour autant, «en accélérant aussi rapidement, il n’a pas fait preuve de tous ses devoirs de prudence, poursuit la magistrate. Sa faute n’est donc pas négligeable, il a pris un risque démesuré, mais il a agi pour porter assistance à ses collègues.» D’où la violation grave des règles de circulation.

«Ce verdict est beaucoup plus sage que celui de première instance, totalement démesuré, relèvent, satisfaits, Mes Annette Micucci et Thomas Barth, avocats du gendarme. Notre client a obtenu gain de cause sur l’essentiel, même si nous avions plaidé l’acquittement. Nous félicitons la Cour de justice, qui a déqualifié l’infraction de délit de chauffard.» Un recours au Tribunal fédéral est-il envisageable? «Nous allons étudier la question», répondent les deux avocats. Quant au Ministère public, qui peut aussi recourir, son porte-parole fait savoir qu’il n’entend pas commenter cette décision.