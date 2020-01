Recours déposé contre la candidature de Pierre Bayenet

La campagne en Ville de Genève bat son plein, et cela se voit. Un recours a été déposé contre la candidature de Pierre Bayenet à l'Exécutif par un conseiller municipal du Parti du Travail (PdT), Tobia Schneebeli. Celui-ci estime que le déménagement de l'avocat en Ville de Genève suite à sa désignation comme candidat sur la liste intitulée Ensemble à Gauche (SolidaritéS-DAL) pose problème.

Rappelons que Pierre Bayenet a déménagé courant décembre de Bardonnex à Plainpalais, après avoir été lancé officiellement dans la bataille pour les élections au Conseil administratif. Suite à cette annonce, plusieurs lettres ont été envoyées au Service des votations, dont celle de la conseillère municipale PdT Maria Pérez, pour s'insurger de cette candidature. Après vérifications auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), le Service des votations a validé le dossier du prétendant à la Mairie.

«Querelles internes»

Pour Tobia Schnebli, cette validation est problématique et violerait la loi sur l'exercice des droits politiques. «Je me demande jusqu’où les règles, notamment celles prévues dans la loi sur l’exercice des droits politiques, peuvent être tordues par certains qui en ont les moyens, jetant ainsi un discrédit supplémentaire sur les institutions démocratiques et aussi sur toutes celles et ceux qui s’engagent dans la lutte politique.» Le conseiller municipal et candidat estime que la famille de l'avocat étant restée à Bardonnex, le «centre de ses intérêts», comme le stipule la loi, n'est pas à Genève.

Rappelons que le torchon brûle entre SolidaritéS et le Parti du Travail. Les deux partis sont en conflit depuis plusieurs années. Maria Pérez et Tobia Schnebli font partie des quatre conseiller municipaux ayant démissionné de SolidaritéS en 2018.

Contacté, Pierre Bayenet déclare: «C'est un recours qui est fait contre une décision de la Chancellerie. Il ne me concerne donc qu'indirectement. Désormais, je préfère me consacrer à faire avancer des dossiers politiques, plutôt que de perdre de l'énergie avec des querelles internes à Ensemble à Gauche.»