Réalise a désossé 650 000 téléphones et des milliers de smartphones en six ans

Et crunch, Modesto, un employé de Réalise, expédie une batterie sort d’un vieux Nokia dans un bidon spécial, car elles ont parfois tendance à prendre feu, confie l’employé qui les démonte. Et blip et un smartphone orphelin passe un dernier test.

Finalement, ce n’est pas si compliqué que ça l’économie circulaire. On résume le concept: on produit, on vend, on jette, on récupère, on revend ou on démonte définitivement pour recycler les matières nobles. En sept ans, Réalise, l’entreprise de placement et de formation, a traité plus de 650 000 vieux téléphones portables et des dizaines de milliers de smartphones; «On espère arriver à 30 000 cette année», explique son directeur, Christophe Dunand. Les anciens téléphones, qui n’ont plus de valeur sur le marché, sont recyclés, tandis que les smartphones sont reconditionnés puis revendus via le site recommerce.ch et M-Budget.

L’écologie s’y retrouve et le consommateur aussi. Les prix varient en fonction du modèle et de la mémoire, mais il paraît qu’un des derniers modèles vendu neuf 890 francs peut être acquis reconditionné et garanti pour 200 francs de moins. Quant aux anciens portables encore fonctionnels, ils sont revendus à l’étranger. L’argent dégagé contribue à financer l’ONG SOS villages enfants.

Cannabis et cartes de crédit

C’est la semaine des vacances de Pâques, mais dans l’atelier de traitement six personnes s’activent. Estifanos pose le code-barres, puis enregistre le téléphone dans la base de données. Nettoyé et bichonné, on le retrouve six étapes plus loin prêt à être mis dans un nouvel emballage. Auparavant, on aura soigneusement effacé les données laissées imprudemment par environ 30% de leurs précédents propriétaires: «Il y a parfois des surprises, note Hassan. On a effacé des photos de plantation de cannabis à domicile, de cartes de crédit, tout ça…»

L’aventure du reconditionnement a débuté en 2012 en partenariat avec Recommerce et Swisscom. À l’époque, il s’agit d’explorer un nouveau marché en marge du retraitement des ordinateurs déjà effectué depuis longtemps. Le développement se fait en suivant la disparition des téléphones portables de première génération et la montée en puissance des smartphones. «L’objectif est toujours le même, explique Christophe Dunand: répondre aux besoins des entreprises clientes en formant des personnes sans diplômes particuliers à une activité, ici un processus industriel, afin de leur permettre de retrouver du travail.» Selon le rapport 2019, 30% des personnes passées par le département industrie de réalise en retrouvent.

Un pari à gagner

Avec le traitement des téléphones et des smartphones, Réalise est persuadée d’avoir trouvé un filon. «L’économie circulaire est créatrice d’emplois et va se développer si le consommateur le veut», assure Christophe Dunand qui avance trois raisons d’avoir confiance: les opérateurs de téléphonie ont cessé de subventionner l’achat de smartphones dont le prix est devenu très élevé.

Du coup, l’achat de seconde main devient tentant. D’autant plus que les évolutions technologiques ralentissent: entre les dernières générations d’appareil, les améliorations introduites par les fabricants ne sont pas évidentes. Enfin, le marché de la réutilisation est beaucoup moins développé en Suisse qu’ailleurs: il dispose donc d’une forte marge de progression. «La prise de conscience des enjeux écologiques y contribuera certainement aussi», espère Christophe Dunand.

(TDG)