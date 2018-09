Ravivons la foi en notre démocratie

Notre démocratie nous est chère, elle semble peut-être acquise, mais le combat pour la préserver est constant. Ce 15 septembre illustre la nécessité de préserver ce régime au sein duquel le peuple peut réellement exprimer sa volonté. Nous avons la chance de vivre dans une société dans laquelle en principe l’avis de tout un chacun importe et compte. Ce privilège, nous nous devons de l’entretenir, de le chérir, surtout ne pas négliger son importance.

Nous nous devons de nous soutenir les uns les autres sans injustice ni discrimination

Les grandes instances, les acteurs politiques qui côtoient au quotidien cette démocratie n’ont sans doute plus grand-chose à apprendre sur le sujet, mais pour ce qui est de nos jeunes, le combat est tout autre. Raviver la foi en notre fonctionnement démocratique, permettre à la jeunesse de prendre conscience du rôle qu’elle a à jouer et du rôle qu’elle aura à jouer dans le futur est primordial pour construire un avenir serein. Un monde viable est un monde dans lequel chacun a sa place, un monde dans lequel tout le monde a son mot à dire et en a conscience. Les responsables politiques se doivent d’assurer à chacun le droit d’exprimer son opinion et de la défendre. Ils se doivent de faire comprendre aux jeunes qu’ils ont eux aussi leur place et qu’ils sont eux aussi entendus.

Chaque année, la Chancellerie d’État organise la Semaine de la démocratie, un projet qui regroupe de nombreux événements destinés à la population genevoise et aux jeunes en particulier. Ces événements ont pour but de sensibiliser la jeunesse à cette thématique et d’encourager l’engagement des jeunes. Le Parlement des jeunes genevois organise dans ce cadre trois événements.

Ce soir dans la cour du Collège Calvin, nous proposons une Silent Party en collaboration avec Genève Ville Vivante. Une soirée festive dans un cadre idéal au cours de laquelle jeunes et moins jeunes pourront se retrouver pour échanger et danser de 20 h à 4 h. L’entrée est libre pour tout le monde à partir de 16 ans et il s’agit là d’une très bonne occasion de découvrir un moyen original de faire la fête à bas coût.

Nous proposerons également un ciné-debating ainsi qu’une Session des jeunes cantonale. Toutes les informations sont disponibles sur les réseaux sociaux.

De nombreux acteurs tentent de se mobiliser pour que la jeunesse se sente valorisée et pour qu’elle puisse tenir le rôle qu’est le sien dans la société. Il est souhaitable pour chacun de trouver la place qui est la sienne tout en se sentant écouté et soutenu. Le jeune public est particulièrement sensible à ces questions et il en va de l’intérêt général de prendre au sérieux cette tranche de la population. Délaisser la jeunesse revient à négliger notre avenir.

Dans une société qui prône l’altruisme et qui considère que chacun est libre, nous nous devons de nous soutenir les uns les autres sans injustice ni discrimination.

(TDG)