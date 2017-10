Rabais famille accordé aux Lancéens et Verniolans

Les magistrats de Vernier et Lancy ont été entendus. Contrairement à ce qu’elle avait répondu dans un premier temps, la communauté tarifaire Unireso, à laquelle appartiennent les Transports publics genevois (TPG), vient de décider d’accepter le cumul de deux rabais si l’une des réductions est financée au niveau communal. «Nous avons trouvé les arguments avancés par les deux maires pertinents», explique Rémy Burri, porte-parole d’Unireso, pour justifier cette volte-face.

Le début de l’histoire remonte à quelques semaines. Des familles de Lancy et Vernier se plaignent à la mairie que les TPG leur ont refusé le rabais famille – 50 fr. sur le deuxième abonnement annuel – au prétexte que la commune avait déjà accordé une réduction de 150 fr. à l’un des membres du foyer. Furieux, les maires des deux communes écrivent alors à la régie publique pour dénoncer un «transfert de charge». «Les 150 francs offerts aux jeunes sont payés de notre poche et non par Unireso, détaille le Verniolan Yvan Rochat. Il n’y a donc pas de raison qu’Unireso leur refuse le rabais famille qui est, lui, à sa charge.»

Rémy Burri s’est d’abord dit surpris par ce courrier. «C’est écrit noir sur blanc que les rabais ne peuvent être cumulés, détaille-t-il. La règle vaut pour tous les rabais, peu importe qui l’offre.»

Mais l’équipe d’Unireso n’est pas insensible aux réactions des abonnés ni aux explications des magistrats. Et elle tient à ce que les communes continuent d’encourager leurs habitants à utiliser les transports publics. Au final, «nous avons considéré que les réductions financées par les communes, octroyées sous forme de bons, étaient des moyens de paiement et n’entraient pas en concurrence avec le rabais famille», résume Rémy Burri.

