Quitte ou double pour les radios et TV genevoises

Elles n’ont pas monopolisé les débats durant la campagne en vue de la votation sur «No Billag». Mais le 4 mars, 34 radios et télévisions locales du pays joueront leur avenir dans les urnes tout autant que la SSR. Au total, elles se partagent 67,5 millions du 1,37 milliard de francs de la redevance. Dans la liste de ces médias, deux sont genevois: la chaîne de télévision Léman Bleu et Radio Cité.

1. Deux médias face à leur destin

Chez l’une et l’autre, le discours est semblable. «L’impact d’un oui serait violent, avec des pertes impossibles à anticiper», soutient Laurent Keller, directeur et rédacteur en chef de Léman Bleu. Viviane de Witt, propriétaire et mécène de Radio Cité, est plus péremptoire: «Si la disparition de la redevance est votée, le lendemain, j’arrête tout. Il n’y a aucune porte de sortie.»

Cette crainte s’explique par la part importante occupée par l’argent de la redevance dans le budget de ces stations de taille modeste. Pour Léman Bleu — 35 collaborateurs — la quote-part de la redevance se monte à 2,1 millions, soit un peu moins de 50% du budget annuel. La radio créée par Viviane de Witt, elle, peut s’appuyer sur 435 000 francs par année. Du fait de son statut associatif, Radio Cité n’est pas autorisée à commercialiser des espaces publicitaires. Elle dépend donc quasi exclusivement (80%) de l’argent de la redevance pour fonctionner et payer les salaires de sept personnes.

À vrai dire, les deux médias sont doublement suspendus à l’issue des urnes du 4 mars. Un oui à «No Billag» compromettrait sérieusement leur survie; mais un non ne ferait pas que maintenir l’aide publique, il permettrait surtout d’augmenter la part encaissée par les radios et télévisions locales. Cette subvention revue à la hausse est inscrite dans la révision de la Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), acceptée par le peuple en 2015. Elle prévoit 27 millions de francs supplémentaires en 2019 (augmentation de la part de redevance de 4% à 6%) pour les émetteurs régionaux. «Ce sera une dose d’oxygène, un moyen de gagner un peu en sérénité», prédit Laurent Keller qui pourrait alors compter sur une somme assurant 55% du budget de la chaîne.

2. Quand l’aide est indirecte

L’enjeu à Genève ne porte certainement pas sur deux médias uniquement. De manière inattendue, l’indépendante et associative Radio Vostok – douze heures de direct par semaine – est venue à son tour annoncer sa «mort certaine» en cas de oui à «No Billag». Si la station installée aux Acacias ne figure pas sur la liste des bénéficiaires de la redevance, elle en perçoit indirectement une part. Certes modeste, ce montant est versé grâce à un fonds de soutien à la culture radiophonique ainsi qu’à une subvention pour l’accès au numérique. «Nous avons épluché nos comptes et réalisé que plus de 50% de notre budget vient de là», fait savoir Charles Menger, cofondateur.

3. Radios commerciales et service public

Dans ce panorama audiovisuel genevois, d’autres vivent sans argent public. C’est le cas des radios commerciales One FM et Radio Lac, propriétés du groupe Media One. Tout juste relancée, cette dernière consacre une part importante de ses programmes à l’information. Pourquoi n’ont-elles pas leur place dans la liste des chaînes bénéficiant de la redevance? Pour l’Office fédéral de la communication, le marché est suffisamment porteur dans l’arc lémanique pour permettre à des radios de trouver des revenus. Reste que cet argument ne convainc par Antoine de Raemy, patron de Media One, qui militait récemment dans nos colonnes pour «une redistribution des quotes-parts de la redevance de manière plus équitable». D’autant que ces radios respectent le même mandat de prestations que les diffuseurs subventionnés. En d’autres termes, elles répondent à certaines exigences en termes de diffusion de l’information quotidienne.

Ainsi, l’après-4 mars pourrait voir naître un débat sur la redistribution de l’argent de la redevance. Qui sait, la liste des bénéficiaires pourrait changer.

4. Microlocal, macrovide

Il y a plus de vingt ans, le Journal de Genève publiait un long article qui se voulait visionnaire. Titre: «Les télés genevoises sur la ligne de départ». Selon une multitude d’experts, elles sont à l’époque le modèle d’avenir reposant sur un gâteau publicitaire «alléchant». Depuis, la numérisation et le morcellement des canaux de diffusion sont passés par là. Avec eux, les rêves de professionnalisation s’écroulent. En témoigne la fin de Canal Onex, avalée par Léman Bleu en 2016 après douze ans de diffusion.

Quant aux programmes de Lancy TV, ils cesseront le 31 mars. «Nous sommes dans une impasse, les fonds s’épuisent», déclarait à 20 minutes François Lance, membre de la fondation qui chapeaute la chaîne.

De son côté, Vernier a mis fin à la subvention de Vernier Visions, tout comme Versoix a supprimé son aide à Téléversoix. Ces deux chaînes poursuivent néanmoins leur diffusion de manière indépendante.

Face à l’essoufflement des télévisions hyperlocales, Léman Bleu s’immisce dans l’espace laissé vacant. Sa proposition: une couverture médiatique moyennant finances. C’est ce qui explique la présence de caméras au tournoi de jass local d’Anières ou à la salle communale d’Onex pour le loto du chœur mixte du Moléson. Cette couverture parcellaire et payante est-elle compatible avec la mission de service public que confère la redevance? «Le mandat de la Confédération est de traiter l’actualité de toutes les communes, ce que nous faisons, répond Laurent Keller. Ces soutiens communaux sont un moyen d’aller plus loin que notre mission, ils nous permettent d’engager des journalistes dédiés à cela. Ce n’est pas une source de revenus.»

Moins de publicité locale à la télévision

Détenir un média à Genève et commercialiser des espaces publicitaires. Le modèle paraît simple et porteur. Pourtant, les acteurs de tous bords font face à une baisse des rentrées publicitaires depuis plusieurs années. On doit cette érosion principalement à l’éclatement de l’offre, rendu possible par le numérique. En parallèle, la publicité en ligne croît, mais ne compense (de loin) pas les pertes. Les médias locaux sont alors confrontés à une double peine. «La publicité nationale a chuté de manière importante, analyse Laurent Keller, directeur de Léman Bleu. Alors qu’elle nous rapportait plusieurs centaines de milliers de francs, cela ne représente qu’environ 50 000 francs de nos rentrées aujourd’hui.» Quant au marché local, «très restreint géographiquement, il se raréfie», poursuit le dirigeant de la chaîne.

Autre composante contribuant à la baisse des revenus des télévisions, les fenêtres publicitaires sur les chaînes françaises TF1 et M6 notamment. Celles-ci permettent à des annonceurs suisses de diffuser leurs spots entre les programmes de ces mastodontes de l’audimat. En Suisse romande, ces décrochages publicitaires pèsent environ 85 millions de francs (chiffres pour 2016). Demain, leur importance devrait s’accroître à mesure que la technique permettra un ciblage plus fin. En somme, un commerçant de Meyrin ou Carouge pourrait par exemple s’offrir une publicité sur TF1 qui la diffuserait uniquement sur les écrans des Meyrinois ou des Carougeois. «Et nous, au niveau des audiences, il nous est impossible de régater avec ces chaînes», assure le patron de Léman Bleu.

(TDG)