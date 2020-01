Quinze personnes ont passé la nuit au Grütli, l'occupation se poursuit

Depuis lundi, le centre culturel du Grütli est occupé par une quarantaine de militants du collectif Lutte pour les mineurs non accompagnés (MNA), rejoints par quelques migrants. Ils demandent une prise en charge adaptée pour ces jeunes qui ne sont pas dans une procédure de demande d'asile. Que chaque jeune soit ainsi hébergé dans un lieu digne, qu'il puisse bénéficier d'une aide financière ainsi que du droit à la formation et d'un accompagnement pour trouver une formation.

Lundi, le collectif a rencontré Esther Alder et Sami Kanaan, respectivement conseillers administratifs de la Ville en charge de la cohésion sociale et de la culture. «Nous avons obtenu de pouvoir rester durant la nuit, le Grütli nous a accordé une salle, rapportent Nahuel* et Camille*, membres du collectif. Il est également convenu que nous soyons prévenus s'il y a un dépôt de plainte pour violation de domicile.» Une quinzaine de personnes, «dont la moitié de MNA», ont passé la nuit au Grütli, avant la tenue d'une assemblée générale qui aurait rassemblé une centaine de personnes.

Mardi matin, le dialogue s'est poursuivi avec la délégation de la Ville, dont le collectif espère qu'elle mette la pression sur le Canton. Les militants ont par ailleurs sollicité un rendez-vous avec la délégation aux migrations du Conseil d'État avant le 20 janvier. Il indique que l'occupation se poursuivra tant qu'il n'aura pas obtenu de garanties.

«Nous sommes conscients d'occuper un lieu où il y a une effervescence culturelle, nous ne souhaitons pas déranger et nous ne comptons pas faire du Grütli un lieu d'hébergement, indiquent Nahuel et Camille. Nous sommes navrés de devoir en arriver là. Mais face à l'absence de prise en charge des MNA, dont une dizaine – à notre connaissance mais il y en a certainement davantage – dort dehors, face à la rupture de communication avec le Conseil d'État, la mobilisation plus légère ne suffit plus. Nous espérons que notre action entraînera des effets concrets. D'autant que certaines de nos revendications sont facilement applicables.» Et de citer la création d'une carte de résident de la Ville, sur le modèle de ce qui existe à Zurich, afin que le MNA puisse se légitimer devant les autorités.

En novembre, le Canton a ouvert un nouveau foyer à Malagnou, avec 20 places d'accueil. Mais c'est insuffisant selon le collectif.

Une assemblée générale à lieu ce mardi soir à 18 h 30 , suivie d'une projection dès 21 h . Des repas sont par ailleurs organisés tous les jours.

* Noms d'emprunt