Qui veut une nuit à 100 francs dans un hôtel de luxe?

L'injustice est réparée. Après les 1000 nuits d'hôtels offertes par Genève tourisme, qui étaient réservées uniquement aux touristes étrangers, voici enfin une offre qui cible les résidents genevois. Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 janvier, les habitants présentant un justificatif de domicile auront accès à une sélection d'hôtels de luxe de leur propre ville pour un tarif de 100 francs dans les 4 étoiles, et de 150 francs dans les 5 étoiles. Lors de cette toute première édition de «La nuit de l'hôtellerie», ils pourront aussi rencontrer des professionnels en exercice, découvrir les coulisses, de la buanderie aux cuisines, et participer à divers ateliers.

«Tout ce qui vise à rapprocher l'hôtellerie genevoise des Genevois est une bonne initiative»

L'initiative de ces portes ouvertes ne vient pas de l'office du tourisme, mais d'une particulière, Vanessa Weill, chargée de production à la RTS. «C'est un mélange entre la nuit des musées, car les gens pourront circuler librement dans les hôtels partenaires, et les vendanges, pour démythifier ce qui impressionne», explique-t-elle. Son constat de départ est simple: «Les Genevois sont fréquemment amenés à conseiller des clients potentiels, par exemple lors de visite de proches, sur les hôtels du canton. Or ce sont finalement les habitants qui connaissent le moins bien le parc hôtelier.» Pourquoi ne proposer que des hôtels de luxe dans cette opération? «C'est plus «excitant» pour le public de découvrir les coulisses de cette catégorie-là. L'univers du luxe fait rêver les gens. Mais je ne suis pas fermée à l'idée d'y inclure des 3 étoiles.»

Le président de la Société des hôteliers de Genève, Thierry Lavalley, applaudit. N'est-ce pas pourtant brader leurs services? «Non. Tout ce qui vise à rapprocher l'hôtellerie genevoise des Genevois est une bonne initiative. Qu'ils puissent dormir à bon compte dans leurs hôtels, c'est très bien, c'est pour ça que j'ai dit oui, je dis même bravo.»

Les réservations doivent être faites auprès des hôtels participants (détails sur le site officiel) selon le principe du premier arrivé premier servi. A ce stade, aucune jauge n'a été fixée définitivement, plus de détails seront communiqués sur le programme fin novembre. (TDG)