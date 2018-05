Quel sera le futur quartier à la Praille? Aux Genevois de décider le 10 juin

L’épouvantail des LUP

La droite dénonce le fait qu’une grosse partie du PAV contiendra 62% de «logements sociaux». Elle brandit ce chiffre comme un épouvantail, décrivant des quartiers paupérisés avec des problèmes sociaux. La réalité est plus nuancée.

La loi ne connaît pas le logement «social». Elle parle de logement d’utilité publique. Le LUP répond à trois critères: il appartient à un propriétaire sans but lucratif; le taux d’occupation dans le logement est contrôlé; il en est de même pour le taux d’effort (loyer par rapport au revenu du locataire). Mais rien n’est dit sur le loyer.

Dans les faits, les LUP comprennent des HBM (habitations bon marché) qui s’adressent aux plus pauvres. Le loyer s’élève à 3500 francs la pièce par an, soit 1500 francs pour un cinq-pièces. Une famille avec deux enfants peut y accéder si son revenu n’excède pas 102 000 francs par an, selon des chiffres fournis par l’État. Elle peut y rester jusqu’à ce que son revenu atteigne 174 000 francs. Il y aura 24% de HBM dans le PAV.

L’autre type de LUP s’appelle HM (habitation mixte) et comprend deux catégories. Pour accéder à la première, la même famille ne doit pas gagner plus de 133 000 francs pour un cinq-pièces de 1800 francs. Dans la deuxième, son revenu peut en revanche s’élever jusqu’à 248 000 francs à l’entrée dans le logement, pour un loyer de 2200 francs. Quitte à ce que ses revenus augmentent par la suite.

Comme on le voit, le LUP n’accueille pas que des pauvres, mais aussi une part de la classe moyenne. Les autres logements à louer dans le PAV (30%) seront à loyer libre. C.B.