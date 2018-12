Que faire à Genève pour célébrer la nouvelle année?

«Et toi, tu fais quoi pour Nouvel-An?» La question revient depuis le mois de septembre. Vous n’y avez pas encore répondu, faute d’idée? Voici une liste non exhaustive des soirées qui animeront Genève lundi soir.

La Ville de Genève compte faire danser pour la quatrième fois les Genevois au bord du lac. Après une édition 2017 célébrée sur les deux rives, la fête du 31 reprend ses quartiers sur le quai du Mont-Blanc entre 21 h et 3 h. Les artistes et DJ féminines performeront en vedette sur les trois scènes. On mise sur des artistes locaux, le tout dans un décor de glace. À minuit tapant, le feu d’artifice offert par le Grand Hôtel Kempinski illuminera le ciel. Et cette année, pas de pluie annoncée. À noter: pour le réveillon, des places de stationnement sont réservées le long de la rue du Léman pour les personnes en situation de handicap. Sinon, la mobilité douce est vivement recommandée.

En parlant de douceur, la Maison des arts du Grütli (rue du Général-Dufour 16) invite de 21 h à 1 h à «Danser, respirer, célébrer, partager, être…» Au menu, pour 25 francs: danses libres et méditation. On oublie la coupe de champagne, on prend sa bouteille d’eau et on ouvre ses chakras. Inscription préalable. Toujours pour les plus sages mais mélomanes, le drame joyeux (dramma giocoso) «Le convenienze ed inconvenienze teatrali. (Viva la Mamma!)» se joue à l’Opéra des Nations à 19 h 30. Les plus curieux s’initieront avec humour à l’hypnose au Caustic Comedy Club (séance encore disponible à 18 h). Les amoureux barboteront pour 199 francs par personne au Bain-Bleu jusqu’à 2 h avec un menu «Cinq escales» et du champagne.

Réveillon solidaire

À la salle communale de Plainpalais (entrée rue Pictet-de-Bock), le traditionnel réveillon de la solidarité organisé par la Ville de Genève a lieu de 18 h 45 à 2 h (gratuit). Près de 600 personnes sont attendues pour manger, danser et profiter du spectacle de magie et du mapping. Les enfants de 4 à 10 ans auront un espace qui leur sera dédié et profiteront de nombreuses animations. Juste à côté, le Cirque de Noël propose pour 160 francs un dîner-spectacle à 19 h. Pour les estomacs solides, les attractions du Luna Park seront fidèles au poste sur la plaine de Plainpalais, dès 14 h et jusqu’à 1 h.

Techno et chaos

Vous voulez danser jusqu’à pas d’heure? À l’Usine, les portes du Zoo resteront ouvertes jusqu’à 8 h et la soirée techno (25 francs sur place) s’annonce folle: «Avant la fin du monde, le chaos», avec notamment Manu Le Malin. Au Rez, on enfile pour le même prix son masque pour une All styles sur le thème «Carnaval Vénitien» jusqu’à 6 h. Pour une soirée gay «Avec vos amis(e)s, vos amours, sans vos emmerdes et… champagne!» c’est au Nathan Café (avenue de Frontenex 34) que cela se passe ou au Phare (rue Lissignol 3).

À la fonderie Kugler (rue de la Truite 4bis), on laisse tomber la doudoune à l’entrée et on dégaine son plus beau maillot pour la soirée Genevegas/Bikini Bombshell. À l’Audio (rue Boissonnas 20), on se réjouit d’accueillir, pour passer le cap de 2019, le «père fondateur de la Deep House», Kerri Chandler.

Du côté de la Praille, le Village du soir annonce un Nouvel-An «Marvellous», avec 10 DJ dans un décor d’Alice au pays de Merveilles et, en prime, un feu d’artifice aux douze coups de minuit. À l’Épicerie, la température montera d’un cran: les corps se déhancheront tour à tour sur de la salsa, bachata, du reggaeton et de la cumbia. Pas loin, le Motel Campo (13, route des Jeunes) propose une soirée house-techno-Baile Funk-Trap. Et le Bypass au carrefour de l’Étoile promet «la plus grosse» soirée de Genève.

Chauffeur bénévole Nez Rouge

Vous n’avez pas envie d’écumer les soirées et ne souhaitez pas pour autant rester devant un énième bêtisier à la télé? La Fondation Nez Rouge recherche toujours des chauffeurs bénévoles, comme l’indique son planning d’inscriptions disponible en ligne. Le 1er janvier, pour se remettre de ses émotions, rien de tel qu’une bonne grasse matinée avant d’aller écouter à 15 h les musiciens professionnels de l’Ensemble instrumental romand, mené par Eric Bauer, qui jouent Vivaldi, Mozart et des tangos, à la salle Opéra des HUG (entrée libre, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4). (TDG)