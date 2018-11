Quatre «maisons» à hublots pour le complexe aquatique

Ce n’est plus la saison et pourtant elles font l’actualité: les piscines sont au cœur du débat dans les communes. Après le projet intercommunal de piscine olympique couverte de la Rive droite, qui joue son avenir ces prochaines semaines (lire notre édition du 20 novembre), c’est à Carouge qu’on se jette à l’eau. «Nous réfléchissons à la construction d’un centre aquatique depuis plusieurs années, confie Stéphanie Lammar, conseillère administrative. Nous n’avons qu’un seul bassin couvert, de 25 mètres. C’est devenu insuffisant pour répondre à la demande de nos 22 000 habitants.»

Blocs plutôt que grande halle

La Commune voit son rêve aquatique en grand: un complexe qui puisse satisfaire à la fois le crawleur aguerri, le nageur en manchons et le joueur de waterpolo. Un concours a été lancé, et le lauréat dévoilé jeudi: le projet Papillon, du bureau d’architectes Aeby Pernegger & Associés SA, avec Le Collectif (ingénieur civil) et Hüsler & Associés (architecte paysagiste). Leur complexe s’étend sur 6000 m2 , à côté de la piscine olympique de la Fontenette, non couverte, et à la place d’un terrain de foot «qui n’est plus aux normes», précise la magistrate.

Il s’organise en quatre «maisons», sortes de blocs thématiques. Avec, d’un côté, une piscine de 33 mètres, pour les entraînements de waterpolo notamment, divisible en bassins de 25 mètres et de 8 mètres – avec fond amovible – pour les cours de natation. Puis, de l’autre côté, un bassin «loisirs» avec jets, une pataugeoire et un dernier plan d’eau destiné à l’aquagym, entre autres. Enfin, un étage supplémentaire pourra accueillir un spa, avec hammam et sauna. Jan Perneger, architecte, revient sur la configuration générale: «Nous voulions éviter la grande halle sportive. Ce centre va accueillir des activités diverses qui engendrent plus ou moins de bruit et sont destinées à des publics très différents.»

À noter que l’espace spa est facultatif, pointe Stéphanie Lammar. «Nous allons démarcher des privés pour son exploitation, mais si personne ne souhaite s’engager, nous ferons l’impasse. Le projet est prévu pour pouvoir fonctionner sans cet élément.» Quant à l’apparence du complexe, elle donne dans des tons beiges, son «écorce» est en béton armé et son «épiderme» est ponctué de fenêtres en forme de bulles. Des hublots plutôt que de grandes baies vitrées. Pourquoi? «Pour marquer une différence, répond Jan Perneger. Nous ne voulions pas d’ouvertures classiques qu’on retrouve sur les bâtiments de bureaux ou d’activités usuelles. Ce genre de fenêtre offre en outre des espaces plus intimes à l’intérieur et ne phagocyte pas les aménagements extérieurs.» La piscine de la Fontenette conserve ses lignes en plein air. Elle va même doubler son activité et sera désormais ouverte l’hiver, grâce à un système de couverture submersible isolante. En journée, ces plaques reposent au fond. La nuit, elles sont gonflées et viennent couvrir la surface. Lancy envisage d'utiliser ce même système.

Investir en étant dans le rouge

Le projet fait rêver. Mais il a un prix: près de 60 millions de francs. «Les projets deux et trois, qui ont aussi été évalués financièrement, étaient dans les mêmes ordre de prix. Ce concours d’architectes a permis d’avoir des lignes directrices et un projet solide à présenter à des investisseurs que nous allons commencer à démarcher, indique la magistrate. Une étude va être lancée pour affiner les coûts et identifier le potentiel d’économies. Nous pourrions viser une réalisation pour 2022 si le Municipal valide le projet.»

Alors que le budget 2019, déficitaire de trois millions, vient d’être refusé, la réalisation d’un tel centre n’est-elle pas utopique? «D’ici à vingt ou trente ans, la population carougeoise aura doublé. C’est un devoir de la Commune que de prévoir son développement et les infrastructures nécessaires.» La magistrate ajoute encore: «Si on exclut Plan-les-Ouates, nous sommes la commune suburbaine qui a le taux de centimes additionnels le plus bas. Augmenter l’impôt (ndlr: le Municipal a justement refusé une hausse mardi) permettrait d’investir maintenant pour le développement de Carouge.» (TDG)