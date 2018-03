Quatre ans requis contre le gestionnaire de fortune

Et si l’accusé était en fait la victime? Au deuxième jour du procès d’un gestionnaire de fortune prévenu d’abus de confiance et de faux dans les titres, l’avocat de la défense, Me Robert Assaël, demande l’acquittement de son client. «Le fond de cette histoire, c’est le blanchiment d’argent. Et à cette fin, il a été instrumentalisé par les plaignants», deux hommes d’affaires russes.

Auparavant, le procureur Olivier Lutz a, de son côté, énuméré les multiples incohérences et les contradictions du prévenu, qui travaillait dans une banque privée à l’époque des faits, entre 2008 et fin 2010. Notamment sur le prêt que lui a consenti l’un des plaignants «alors qu’il existe un document écrit, souligne-t-il. Le prévenu a une expérience élevée dans la finance et ne fait pas signer de quittance en remettant de l’argent en cash?» s’étonne-t-il encore. Il ajoute: «Il accuse les plaignants de mentir, mais on n’a pas une once de preuve de ces mensonges dans la procédure.»

Pour le Ministère public, cela ne fait aucun doute, le banquier «a agi par appât du gain. On peut penser qu’il y a eu des pertes suite à de mauvais placements et qu’il s’est remboursé avec l’argent de tiers. Durant plusieurs mois il a caché des mouvements de fonds. C’est un cas de «cavalerie» des plus classiques envers des clients qui lui faisaient confiance. Il a trahi cette confiance.» Le procureur requiert 4 ans de prison ferme, des créances compensatrices à hauteur du dommage – soit 5 millions de francs – ainsi que le séquestre pénal des fonds du prévenu.

«C’est le procès d’un homme qui ment depuis des années, avant, pendant et après la procédure», enchaîne l’avocat des plaignants, Me Alexis Meleshko. Lequel a également listé quelques-uns des multiples transferts, paiements, remboursements et autres prêts qui figurent au dossier. L’homme de loi a même failli perdre le fil de sa démonstration, tant les flux d’argent sont ininterrompus. Au passage, la banque en a pris une fois de plus pour son grade: dans ce dossier, le contrôle exercé sur les agissements de ses employés apparaît en effet des plus flous. Elle est d’ailleurs sous le coup d’une procédure civile, l’un des deux plaignants dans le procès genevois ayant déposé une plainte contre elle.

Mais pour Me Assaël, ce n’est ni vers Zurich, ni vers Genève qu’il faut se tourner, mais vers Francfort, en Allemagne. Où une procédure – qui n’a rien à voir avec le dossier genevois – a été ouverte à l’époque, portant sur 43 millions de dollars «de fonds d’origine criminelle et dans laquelle les sociétés des deux plaignants sont impliquées», affirme-t-il. Même si, c’est à relever, aucun des deux n’a fait l’objet de poursuite.

Dès lors, pour l’avocat, le procès genevois s’éclaire d’un jour nouveau. «Pour le Ministère public et Me Meleshko, les plaignants seraient des oies blanches, naïves et innocentes. En face, mon client, c’est le diable, un manipulateur… Et si c’était l’inverse? Si, au contraire, il avait été la victime d’hommes d’affaires aguerris? Les plaignants étaient les seuls à pouvoir intervenir sur leurs comptes, mon client n’avait ni mandat de gestion ni procuration.» Me Assaël relève encore que «le Ministère public veut infliger 4 ans de prison à mon client pour l’inciter à ne plus recommencer. Mais cela fait sept ans qu’il n’a plus recommencé, si tant est qu’il a fait quelque chose. Et pourtant, il a continué à travailler dans des banques!» Verdict ce vendredi, en fin d’après-midi. (TDG)