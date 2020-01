Quarante jeunes occupent le Grütli

Une quarantaine de jeunes occupent la Maison des arts du Grutli depuis lundi après-midi. Le Collectif de Lutte MNA est à l'origine de la mobilisation. Il dénonce «la situation dramatique» des mineurs non-accompagnés à Genève et demande à l'État "une prise en charge digne et adaptée" pour ces jeunes migrants qui ne sont pas dans une procédure de demande d'asile. «Un courrier a été envoyé au gouvernement pour l'inviter à discuter. Nous resterons là tant que nous n'aurons pas trouvé de solution», affirme Léa, membre du Collectif. Cette action, le Collectif la prépare depuis plusieurs mois. «Des mineurs dorment dehors depuis le début de l'hiver, humainement nous nous devions de faire quelque chose», poursuit Léa.

Au rez du Grütli ce lundi à 16h, des jeunes accrochent des banderoles, pendant que d'autres déchargent du matériel. «Une quinzaine de MNA vont dormir là et nous proposerons trois repas par jour», détaille Léa. A l'instar de Stop Bunker durant l'été 2015, le Collectif de Lutte des MNA compte faire pression sur les autorités pour négocier. «Nous en arrivons à occuper ce bâtiment symbolique aujourd'hui, parce que cela fait plus de six mois que le collectif lutte pour les droits des Mineur·es Non-Accompagné·es et qu'aucune mesure satisfaisante n'a été mise en place», explique-t-il dans un communiqué.

La Ville, propriétaire du bâtiment, a été informée de l'occupation. «Sur le fond, Sami Kanaan (ndlr: conseiller administratif chargé de la Culture) soutient pleinement la cause défendue par le Collectif, précise Félicien Mazzola, porte-parole de l'élu socialiste. Sur la forme, c'est un peu plus compliqué car le Grütli est avant tout un lieu de travail. Des jeunes ne peuvent pas rester dormir là plusieurs semaines et le fait qu'ils soient mineurs pose la question de la responsabilité.» Sami Kanaan précise toutefois qu'il ne demandera pas l'évacuation du bâtiment.

Interpellé sur l’occupation, le Département de l’instruction publique (DIP) renvoit à la Délégation du Conseil d 'Etat à la migration qui réunit le DIP, le Département de la Sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) ainsi que le Département de la Cohésion sociale. "Nous sommes un peu étonnés de cette occupation, réagit Laurent Paoliello, porte-parole du DSES au nom de la délégation. Le problème des MNA est un problème sérieux qui est pris au sérieux. Nous n'avons pas attendu l'occupation pour agir."

En novembre, un foyer pour jeunes migrants mineurs non-accompagnés a été ouvert par le Canton à Malagnou. Aujourd'hui, il héberge vingt jeunes. Pour le Collectif, la capacité de cette nouvelle structure n'est pas suffisante. «Il y a toujours des jeunes qui sont à l'hôtel, d'autres qui dorment dehors et beaucoup ne sont pas scolarisés», dénonce Léa.