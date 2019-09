Quand une terrasse de café rend les voisins fous

On n’en peut plus; on multiplie les plaintes depuis deux ans, on a récolté quantité de signatures dans une pétition et rien ne bouge! Que faut-il faire de plus pour en finir avec ce bruit qui nous rend fous?» Des habitants de la rue Leschot, à Plainpalais, nous ont reçus dans un appartement surplombant l’objet de leur courroux: une terrasse située côté cour et appartenant à l’un des restaurants genevois The Hamburger Foundation (THF), bien trop bruyante à leurs yeux. Les plaignants dénoncent, en outre, son «illégalité». Récit.

«Avant, nous souffrions des nuisances dues aux 7000 bagnoles qui passaient chaque jour sous nos fenêtres, indique Géraldine*. On s’est battu pendant des années pour limiter le trafic dans notre artère, au profit des piétons. Résultat: on a écopé de cinq restaurants et d’un bar à cocktails, ce dernier restant ouvert jusqu’à 2 heures du matin les jeudis, vendredis et samedis.» C’est très sympa en tant que tel, notent les voisins, mais «cette zone piétonne ne doit pas pour autant se transformer en débit de boissons, avec le bruit qui s’ensuit».

Autorisée par la Ville

Ce cadre général accroît leur irritation à l’encontre de THF: «Cet établissement bénéficie déjà de tables dans la rue. Ne pourrait-on pas nous épargner côté cour?» demande Joël*, un autre voisin.

Que répond-on du côté de la Ville? «Comme beaucoup d’autres cafés situés en ville de Genève, THF est au bénéficie depuis 2017 d’une autorisation d’exploiter du Service de l’espace public (SEP) pour utiliser une terrasse à l’année, avec notamment un espace situé dans une cour intérieure, informe Cédric Waelti, porte-parole du Département de l’environnement urbain et de la sécurité (DEUS). À l’époque, le SEP avait conditionné cette autorisation à la mise en place de mesures par l’exploitant (dont des toiles et des stores) pour limiter au maximum les sons et les éclats de voix des clients dans cette cour intérieure.»

Des horaires d’exploitation plus stricts que pour les autres lieux de ce type ont été imposés – soit de 11 h 30 à 22 h du lundi au dimanche – précise le cadre municipal. Avant d’ajouter que les terrasses des cafés du centre-ville peuvent être autorisées jusqu’à 2 h du matin.

Pas par le Canton

«THF exploite cette terrasse sans autorisation du Canton», ripostent les plaignants, qui se sont plaints de nuisances sonores auprès du Sabra (Service cantonal du bruit). Ce dernier s’est saisi du dossier et l’Office cantonal des constructions a estimé que cette terrasse donnant dans une cour intérieure devait faire l’objet, outre l’autorisation d’exploiter, d’une autorisation de construire. Or, après examen, et un préavis négatif du Sabra, celle-ci a été refusée par l’Office cantonal des constructions.

Le Département du territoire a effectivement pris à la fin de 2018 deux décisions, informe sa porte-parole, Pauline de Salis: «La première refuse l’autorisation de construire portant sur l’aménagement d’une terrasse, l’installation d’une clôture et la démolition d’un abri, et la seconde prononce une amende administrative et un ordre de remise en état de la cour de l’immeuble.» Mais THF a fait recours et ces deux procédures sont actuellement pendantes devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI).

Ces recours ayant un effet suspensif, les propriétaires de THF continuent à exploiter la cour (lire ci-dessous). Et ils en ont le droit. «Les deux décisions querellées ne sont ni définitives ni entrées en force, souligne Pauline de Salis. L’effet suspensif lié aux deux recours a ainsi comme répercussion de figer la situation en l’état, dans l’attente que les jugements du TAPI confirment ou infirment les deux décisions du département.»

«La Ville appliquera évidemment sans réserve la décision cantonale, une fois que celle-ci sera définitive, promet Cédric Waelti. Le SEP a convenu logiquement avec le Sabra et l’Office cantonal des constructions d’attendre la fin de la procédure avant de retirer l’autorisation d’exploiter la terrasse. Dans l’intervalle, le SEP va organiser une réunion avec les habitants et l’exploitant, afin de voir quelles mesures immédiates pourraient être prises pour diminuer le volume sonore.»

Un jour de répit réclamé

«La question de l’effet suspensif a été discutée avec la Ville, qui nous a indiqué ne pas avoir reçu de doléances en 2019, précise encore Pauline de Salis. Toujours selon la Ville, la police municipale n’a pas non plus constaté de débordement ou d’excès de bruit.»

Joël n’en revient pas. Il dénonce «la mauvaise foi de la Municipalité. Une récente réunion avec des agents municipaux n’a, à nouveau, rien donné! Appelé sur place, le Service cantonal du bruit a pourtant constaté un énorme écho.» Désemparés, les voisins relèvent enfin que THF a une autorisation d’exploitation 365 jours par an. «Ne pourrait-on pas jouir d’un jour de répit hebdomadaire? demande Géraldine. Nous savons qu’il y a pire ailleurs, comme aux rues Blanvalet et de l’École-de-Médecine. Mais cela ne nous empêche pas d’être à bout.»

* Prénom d’emprunt