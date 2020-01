Quand une horde de Genevois débarque en France voisine

Le décor est planté: Beaumont, village assurément paisible de Haute-Savoie situé à une dizaine de kilomètres de Saint-Julien-en-Genevois. C'est ici, chemin des Crêts, indique «Le Messager», que six personnes âgées entre 18 et 19 ans décident d'organiser leur réveillon du 31 décembre. Pour accueillir les septante convives prévus, ils louent une villa par le biais de la plateforme Airbnb. Et quel meilleur medium pour convier les invités? La messagerie Whatsapp, estiment nos joyeux lurons.

Quand les gendarmes jouent aux videurs de boîte de nuit

Meilleur moyen? Pas si sûr. Puisque le message d'invitation sera largement relayé, à tel point que près de 300 personnes débarquent dans le petit village. Les riverains s'agacent, puis appellent les gendarmes vers «minuit et demi» alors que des «des échauffourées éclatent dans la rue». Jusqu'à ce que les forces de l'ordre – onze gendarmes tout de même – n'interviennent sur les lieux. «À notre arrivée, il y a eu une envolée de moineaux», relate en image un policier dans les colonnes du quotidien français.

Ci-dessous, le village de Beaumont

Encore plus cocasse, les gendarmes auront joué «les videurs de boîte de nuit» afin de faire partir un tiers des jeunes qui s'étaient auto-invités à la petite surprise-partie de fin d'année. On notera que les pandores auront aussi procédé à des fouilles pour s'assurer que les fêtards n'avaient pas de produits stupéfiants. Ils sont repartis vers 3h30 du matin.

Bilan des festivités au chemin des Crêts à Beaumont: une boîte aux lettres dégradée et des gens «qui ont uriné partout sauf aux toilettes», relate encore «Le Messager».