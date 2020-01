Quand les trottoirs genevois se transforment en patinoire

C’est un ennemi particulièrement traître. Avant d’avoir eu le temps de dire «ouf!», on se retrouve les quatre fers en l’air. Avec la chute des températures de ces derniers jours, les trottoirs et routes genevoises ont tendance, aux aurores, à se parer d’une fine et invisible couche de verglas, qui les transforme en patinoires.

Les divers services d’urgences genevois que nous avons questionnés n’ont pour l’instant pas noté de recrudescence des blessures dues au verglas, ou ne recensent pas les causes des incidents qu’ils traitent. À la police non plus, on n’a pas constaté une hausse des accidents de la route liée à cet aléa météorologique. Au niveau national, l’assurance accidents Suva enregistre chaque année pas moins de 19000 cas de chutes dues au verglas ou à la neige. Cela représente 20% du total des cas et c’est la deuxième cause de chutes après les escaliers. Ces glissades engendrent 20% de coûts en plus aux assurances quand elles se produisent en hiver, car elles causent alors plus fréquemment des fractures.

Il suffit d’en parler autour de soi pour constater que beaucoup ont été victimes du verglas ces derniers jours ou se sont malgré eux essayés au patinage artistique matinal. Car c’est un phénomène qui sévit au petit matin.

Le service de la Voirie de la Ville de Genève est aux aguets. «Nous avons quatre sondes sur le territoire de la Ville qui nous mettent en alerte si les conditions météorologiques sont propices au verglas, explique Mauro Lorenzi, chef de la Voirie. La formation du verglas, qui se produit très rapidement, dépend de la pression atmosphérique, du taux d’humidité et des températures du sol et de l’air.» Si tous ces facteurs sont réunis, le responsable de la viabilité hivernale met immédiatement ses équipes d’intervention en branle. «Dimanche dernier, à 3 h du matin, nous avons ainsi salé tous les ponts sur l’Arve et le Rhône, poursuit Mauro Lorenzi. Il faut agir juste avant que le verglas ne se forme.» La Voirie doit être d’autant plus réactive qu’elle ne fait pas de salage préventif, pour des raisons écologiques. En plus des points critiques que sont les ponts, ses équipes interviennent sur certains escaliers et trottoirs, ainsi que sur des portions de routes.

Il faut dire que le verglas est un phénomène qui peut être extrêmement localisé. Tel bout de trottoir est recouvert de verglas et tel autre, quelques mètres plus loin, en est totalement exempt. Par ailleurs, les divers types de sols et de matériaux réagissent différemment. Par exemple, les typiques trottoirs genevois en ciment bouchardé, avec leurs rainures en forme de dalles, sont plus sujets au verglas que ceux en bitume. «Nous veillons toujours à avoir une rugosité suffisante sur les trottoirs, ce qui limite les problèmes de gel, confie Olivier Morand, chef du Service de l’aménagement, du génie civil et de la mobilité de la Ville de Genève. Mais il y a aussi beaucoup d’autres critères, notamment les aspects patrimoniaux et la résistance à l’usure, qui entrent en compte dans le choix des matériaux. De plus, les personnes à mobilité réduite ont de la peine à se déplacer sur des trottoirs trop rugueux. Il faut trouver le juste milieu.»