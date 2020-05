Quand les faux résidents jouent à saute-frontière

La frontière, un Genevois ne s’y arrête à la rigueur que pour le change ou la détaxe. Elle est allègrement franchie 120'000 fois par jour en temps normal. Elle a pourtant repris une dimension bien concrète depuis le 17 mars à midi.

«Franchement, c’est assez traumatisant. Il y a la police, des blindés sur l’autoroute, des militaires suisses avec des mitraillettes. Une amie m’a envoyé des images d’arrestations supermusclées. On se croit vraiment en temps de guerre.» Emmanuel Macron n’avait peut-être pas tort de l’évoquer. Françoise* fait partie de ce nombre inconnu de «faux résidents», ces Suisses habitant en France voisine qui ne se sont jamais régularisés, pour des motifs qui leur appartiennent. Comme les autres, elle doit désormais assumer son choix.

«J’ai hérité du chalet de mes grands-parents en Haute-Savoie il y a trente ans. Je ne me suis jamais légalisée car cela m’embêtait de faire les papiers. Au niveau fiscal, ça revient au même, on avait fait les calculs. Je n’aurais jamais imaginé me retrouver dans une situation pareille alors qu’on est de plus en plus dans une politique d’ouverture.» Car ce mardi 17 mars, la libre circulation vole en éclats et c’est le branle-bas de combat. Elle prépare une valise qu’elle dépose à son lieu de travail à Genève, au cas où elle ne pourrait pas retourner chez elle.

Terminer à pied

La première semaine, elle et son compagnon ont franchi illégalement les limites des deux territoires pour aller travailler, elle dans le conseil, lui dans une grande entreprise. Ils profitent d’une frontière poreuse en matière de mobilité douce. Françoise fait le tour des douanes de la région à vélo pour repérer les barrages et rentrer sans se faire arrêter. «J’ai découvert ma région! Du côté suisse, au départ, les blocs de béton n’étaient pas très bien disposés. En voiture on ne pouvait pas passer, mais à scooter et à vélo, si. Puis cela n’a plus été possible. Mon compagnon a dû laisser son scooter à la frontière. Il a enfilé des habits de sport et a terminé le trajet à pied, ce qui lui a pris une heure et demie au lieu des vingt minutes habituelles.» Mais après quelques jours à ce rythme, ils ont renoncé. «Trop risqué. Il y a beaucoup de voitures banalisées, c’est quand même chaud. J’en ai fait des nuits blanches.» Elle retourne quand même à son cabinet genevois pour chercher des dossiers deux ou trois fois.

Voilà le couple coincé chez lui en télétravail avec une connexion internet qui laisse à désirer. «Nous n’avons pas de pied-à-terre en Suisse. On aurait pu louer un Airbnb, mais comme du jour au lendemain je n’ai plus eu de clients, j’ai perdu 90% de mon chiffre d’affaires.» Leurs voitures aux plaques suisses sont cachées sous des bâches. Et ils ne font de courses que pour acheter le strict minimum, une fois toutes les deux semaines. «On va dans le village d’à côté, même pas dans les grands supermarchés, pour éviter des dénonciations. Même avant cette histoire, il y avait pas mal d’animosité entre les Suisses et les Français. Je me suis dit que cela allait exacerber ces hostilités.»

Françoise prend également conscience des conséquences qu’elle encourt pour sa santé. «Une éventualité qui nous a fait bien stresser, c’est d’imaginer que nous pourrions tout à coup attraper le Covid. Je ne fais pas trop confiance aux hôpitaux français dans la région. Et si tu es contagieux, plus personne n’est prêt à t’héberger.» Les conditions actuelles résonnent étrangement au regard de sa mémoire familiale. «Mon grand-père a vécu la Seconde Guerre mondiale. Il s’était fait arrêter à la douane avec douze œufs. Il avait rétorqué qu’il les passerait quand même, et les a gobés les douze…»

Au petit bonheur…

Selon les autres témoignages que nous avons recueillis, les contrôles ressemblent à une loterie, un douanier ou un gendarme bienveillant n’en cachant pas forcément un autre. Les fraudeurs s’exposent à tout le moins à une amende de 135 euros.

Sébastien, lui, s’est installé à Saint-Genis-Pouilly en janvier et affirme ne pas avoir eu le temps de déclarer son déménagement, étant donné qu’il pensait avoir six mois de délai. Il dort chez sa sœur ou chez des amis dans le canton, mais est retourné plusieurs fois à son domicile pour y chercher des effets personnels. Un simple justificatif a pour l’instant suffi. «Une facture d’électricité ou une copie du bail.»

Nicole, retraitée, n’a plus quitté sa villa de Gaillard depuis sept semaines. Elle se fait tout livrer à domicile. «Mon compagnon a peur de se retrouver au chômage et de ne pas toucher les mêmes prestations en France qu’en Suisse.» Par chance, on vient de leur prêter un appartement à Nyon. «Mon mari a sa maman de 80 ans qui est en Suisse, il fallait qu’on s’occupe d’elle, le moral n’allait plus du tout. On est revenus pour la famille, on ne pouvait pas rester bloqués encore deux mois.»

Charlène* subit, elle, les conséquences de la non-régularisation de son ex-compagnon. Pour partager la garde de leur fille, elle doit louer une voiture pour se rendre à la douane de Chancy. «Il traverse le pont à pied en enjambant des blocs de béton, et on se passe la petite par-dessus, c’est un peu folklo… La première fois que ma fille est partie j’avais très très peur, j’avais besoin qu’il me jure de me la rendre. J’ai pris sur moi car c’est important pour elle de voir son père.»

Papy fait de la résistance

Sandra* habite près de Thoiry depuis 2015. Elle s’est annoncée comme il se doit. Mais s’est domiciliée à nouveau fictivement en Suisse depuis 2017, afin de contourner l’obligation d’administrer onze vaccins à son fils pour le scolariser en France. En ce moment, elle s’est réfugiée dans l’ancienne chambre qu’elle occupait chez ses parents, à Genève. Ces derniers ont moins de 65 ans, la cohabitation est donc possible. Sandra se débrouille tout de même pour rentrer chez elle le week-end, en voyageant dans le véhicule de collègues aux plaques françaises. «On a créé un groupe WhatsApp avec les collègues pour se prévenir des contrôles. Il y a toujours un éclaireur qui part avant. Il est plus facile de passer du côté de la douane à Ferney, car au CERN, les gendarmes contrôlent tous les papiers, même ceux du véhicule.»

Enfin, il n’y a pas que les faux résidents qui trinquent. Des amoureux sont séparés, mais aussi des familles. Selon Virginie*, son beau-papa, un Français travaillant en France, fait régulièrement une demi-heure de trajet… dans le coffre de la voiture! «Il ne pouvait pas supporter l’idée d’être séparé de sa petite-fille pendant deux mois, alors qu’il la garde d’habitude une fois par semaine.»

*Prénom d’emprunt