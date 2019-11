Quand les écoliers s’initient à la nature

Quelques heures hors de la salle de classe, c’est toujours bon à prendre quand on a 8 ans. Malgré la pluie et le froid, c’est donc pleins d’entrain que des écoliers de Vernier-Place se dirigent vers le bois de la Grille. Qu’on ne s’y trompe toutefois pas: ces enfants ne sont pas sur le chemin de l’école buissonnière mais en route avec leurs instituteurs pour une leçon d’initiation à la nature. En quatre ans, les associations La Libellule et Pro Natura Genève ont déjà emmené 10 000 élèves sur le terrain. Cette année, les deux tiers des classes de 5P ont eu droit à une sortie au printemps et une autre en automne. Cela s’inscrit dans le cadre de l’éducation au développement durable prévue par le Plan d’études romand. On y parle de biodiversité ou de la place de l’humain dans la nature, entre autres.

Pour l’occasion, les guides sont deux biologistes de La Libellule, Sébastien Boder et Ismaël Zouaoui. «N’oubliez pas que la nature n’a pas besoin de nous pour exister, avertissent ces derniers en préambule. Nous ne sommes que des visiteurs ici, alors il faut faire le moins de bruit possible, pour ne pas déranger la faune.» Peine perdue. La petite troupe juvénile s’avance dans la forêt en babillant joyeusement.

Aiguiser le sens de l’observation

Au détour d’un chemin, un écriteau passe en revue les différentes espèces végétales et animales présentes dans le coin, offrant l’occasion aux naturalistes de parler de la grande diversité d’arbres qu’on trouve au bois de la Grille. «Est-ce qu’on verra des chevreuils?» demande un garçon. «Il y a peu de chances, car nous sommes un peu trop nombreux et trop bruyants», répond Sébastien Boder. Des exercices ludiques sont proposés pour aiguiser le sens de l’observation des écoliers en attirant leur attention sur des détails comme la mousse sur les arbres, les champignons ou la microfaune, ou encore sur ce qui est naturel et ce qui ne l’est pas. Une petite fille ramasse toutes les bestioles qu’elle trouve – vers de terre, insectes, limaces en train de s’accoupler – et les ramène fièrement aux adultes, donnant ainsi à Ismaël Zouaoui un prétexte pour parler de l’hermaphrodisme des gastéropodes ou de l’utilité des insectes pour la pollinisation des plantes. Cette matinée dans la nature s’achève par une activité créative. Sur le mode du land art, les écoliers doivent représenter les différentes parties et saisons d’un arbre avec des branches, feuilles et autres choses qu’ils peuvent trouver dans la forêt.

«Les enfants sont très réceptifs, mais le plus difficile, c’est de garder leur attention, confie Sébastien Boder. Ils ont vite tendance à zapper et il y a beaucoup de stimuli dans la nature. Certains n’ont pas souvent l’occasion d’aller en forêt. J’ai eu une fois affaire à un enfant qui était très mal à l’aise et réclamait sans arrêt sa tablette.»

Enfants et maîtresse ravis

Le volet pédagogique a été peaufiné en collaboration avec le DIP. «Cela rassure les enseignants de savoir que cette activité répond aux objectifs du Plan d’études romand, poursuit le biologiste. Certains avaient peur que ça ne les retarde sur le programme scolaire.» L’institutrice Natacha Marques se réjouit que les enfants puissent découvrir des espaces naturels près de chez eux. «C’est intéressant pour eux de pouvoir interagir avec la nature au travers d’activités créatives. Ils sont toujours ravis par ces sorties. À cet âge, ils sont encore dans une phase de grande curiosité.»

Le financement de ces classes en nature était jusque-là assuré par une fondation privée bien connue de la place, ainsi que par la Loterie Romande et Pro Natura Suisse. Mais il n’est plus garanti au-delà de 2022.