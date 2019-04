Quand la bicyclette s’installe pour de bon dans les parcs

Des panneaux et des rubans annoncent la couleur, et elle est au rouge: on n’entre plus dans cet espace vert. Au Petit-Lancy, depuis la fin du mois de janvier, on n’accède plus au parc de Surville, qui, en bordure du coteau, surplombe la Praille. Le bas du parc voisin Chuit est également condamné, tout comme la connexion avec la passerelle de Pont-Rouge, qui enjambe la rampe du même nom.

Motif? Ces parcs sont appelés à se muer en promenade, désormais aussi ouverte aux cyclistes. Cofinancé par la Commune, le Canton et la Confédération pour un total de près de 3,4 millions de francs, le chantier, qui s’étendra sur une année, a nécessité près de 40 abattages d’arbres (lesquels seront compensés par des plantations plus nombreuses). «On n’a pas vu passer les autorisations, sinon on se serait opposé», maugrée Jean-Marc Bongard, un voisin qui préside l’association pour la sauvegarde du quartier.

Fruit du projet d’agglomération et d’un concours d’architecture de 2012, la promenade Nicolas-Bouvier (l’écrivain était natif de la commune) doit, d’ici à 2022, s’inscrire dans un parcours voué à la mobilité douce tout au long du secteur Praille-Acacias-Vernets (PAV), s’étendant du Bois de la Bâtie au quartier de La Chapelle via les gares CEVA de Lancy-Pont-Rouge et Lancy-Bachet. Les travaux en cours ne sont qu’une première étape. Cet automne, un concours sera par exemple lancé pour concevoir une passerelle enjambant la route de Chancy et la rampe Quidort.

Vitesse modérée souhaitée

À sa réouverture, le très oblong parc de Surville verra donc les badauds d’antan côtoyer des cyclistes potentiellement pressés et toujours plus souvent motorisés (un tiers des ventes de vélos de l’an dernier concernait des modèles à assistance électrique). Voilà qui peut interpeller. Est-il opportun de changer un espace vert en autoroute cyclable? «C’est un débat qu’on a eu, répond le magistrat lancéen chargé des Travaux, Stéphane Lorenzini (PDC). Le revêtement choisi, un sol argilo-calcaire stabilisé, ne permettra pas des vitesses rapides. La promenade sera pédestre, autorisée aux vélos, mais avec priorité aux piétons. La bande aura une largeur suffisante pour mélanger les deux flux, mais sans les dissocier.»

Son collègue chargé de l’Aménagement abonde: «Il faut admettre que l’essor du vélo électrique apporte des problèmes et on a été attentif à modérer la vitesse, relève Damien Bonfanti (Verts). Ce ne sera plus un parc mais une promenade. On ne pouvait plus se permettre de conserver à Surville des espaces festifs, avec des barbecues, alors que le quartier va bientôt se densifier.» Un plan localisé de quartier, en force, prévoit des édifices grimpant jusqu’à onze étages en lieu et place des villas actuelles.

La mue en cours dans les parcs lancéens fait écho à la polémique de 2016, quand la Ville de Genève avait interdit le cyclisme dans les parcs avant d’aboutir, l’année suivante, à un compromis avec des parcours balisés ouverts aux cycles dans une dizaine d’espaces verts. Au Jardin anglais, on est en train de pérenniser, tout en l’adaptant, le cheminement où la petite reine est admise, loin du bord du lac.

Des associations aux aguets

Ces nouveautés ne suscitent guère d’enthousiasme chez les acteurs associatifs qui représentent tant les cyclistes que les piétons. «De notre point de vue, il est toujours préférable d’éviter de mélanger les cyclistes et les piétons, résume Alfonso Gomez, président de Pro Vélo. À partir du moment où on a bâti sur la chaussée une piste cyclable bien séparée du trafic, il n’est plus nécessaire de recourir à la circulation dans les parcs, qui est un pis-aller. Il y a en outre un paradoxe à créer, comme à Lancy, des grands axes cyclables où on verra immanquablement apparaître des engins électriques atteignant les 40 km/h, tout en y interdisant la vitesse.»

Du côté des marcheurs, on est aussi sur le qui-vive par rapport au mélange des flux. S’il indique ne pas avoir connaissance des projets lancéens, le président de Mobilité piétonne Genève dit son inquiétude au sujet du Jardin anglais. «Nous avons demandé que les cyclistes soient sérieusement dissuadés de rouler au bord du lac, afin de le laisser aux promeneurs, et on verra bien avec quelle intensité la Ville fera régner la discipline, mais je suis pessimiste, déclare Patrick Lacourt. Les cyclistes sont têtus, ils font ce qu’ils veulent. On ne pourra trouver de vraies solutions que lorsque la passerelle piétonne prévue en parallèle au pont du Mont-Blanc se matérialisera.»

