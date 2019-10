Quand Pro Vélo recourt contre une piste cyclable

La situation n’est pas banale et a tendance à se multiplier. Il arrive de plus en plus souvent que Pro Vélo actionne la justice alors que les autorités projettent un aménagement cyclable – aménagement qui n’est pas du goût de l’association, il va sans dire. Dernier exemple en date: l’organisation a recouru le 9 septembre auprès du Tribunal administratif de première instance contre l’autorisation de construire obtenue par la Ville de Genève pour ériger une piste cyclable sur les quais de la rive droite du lac, à l’image de ce qui a été fait sur l’autre rivage.

Pro Vélo critique le gabarit envisagé pour cette infrastructure. L’association a entamé vendredi des discussions avec la Ville de Genève. Elle est devenue cette année une habituée des prétoires, ayant recouru en février contre un projet de réaménagement de l’avenue de Bel-Air à Chêne-Bourg. Ayant obtenu partiellement satisfaction sur un autre dossier, celui de la traversée du bourg de Versoix par la route de Suisse, elle a retiré un autre recours.

Faire plier les autorités

«Nous reprochons depuis longtemps aux autorités de trancher à chaque arbitrage en faveur des automobilistes car leurs représentants menacent de faire recours, explique Alfonso Gomez, président de Pro Vélo. Nous avons donc adopté cette même méthode puisque c’est la seule qui fasse plier les autorités! Elles doivent tenir compte de nos avis, qui n’ont rien d’exagéré et sont fondés sur des arguments de sécurité, qu’il s’agisse de celle des cyclistes ou des autres usagers.»

Sur les quais du Mont-Blanc et Wilson, la Ville a obtenu l’autorisation, attaquée par Pro Vélo, de bâtir une piste cyclable bidirectionnelle le long de la chaussée, côté lac. Sur un tronçon courant des abords du monument Brunschwig jusqu’au carrefour avec la rue du Léman – un secteur riche en hôtels prestigieux – l’infrastructure prévue aurait une largeur de 2,4 mètres. Une déception selon Pro Vélo, qui espérait au moins 3,5 mètres.

Des comptes en centimètres

«Pour qu’un cycliste puisse dépasser un vélo-cargo tout en croisant une bicyclette arrivant en face, il faudrait idéalement une largeur de 4,5 mètres», plaide Jacques Sottini, responsable de la commission technique de Pro Vélo. Les forts flux attendus sur cet axe incitent l’organisation à se montrer exigeante. «Cet aménagement est appelé à durer, insiste Jacques Sottini. On en a en tout cas pour dix ans!»

Le magistrat chargé des Constructions a reçu les opposants vendredi. «Je vais lâcher du lest, promet l’élu. Alors que tout le monde attend cette piste cyclable, y compris le magistrat cantonal Serge Dal Busco, on ne va pas s’embêter pour quelques centimètres. Je suis prêt à déposer une requête complémentaire en autorisation de construire et à demander des fonds supplémentaires au Conseil municipal.»

Une demande de crédit de près de 3 millions de francs est en effet pendante auprès de l’assemblée communale. Sa commission compétente a déjà entendu les associations concernées. Pro Vélo est venue main dans la main avec une autre association, Mobilité piétonne, et un message coordonné: une piste trop étroite risque de pousser les cyclistes à emprunter les espaces dévolus aux piétons, au grand dam de ces derniers.

Un trottoir à refaire, ça coûte

Des réunions techniques sont désormais prévues entre Pro Vélo et la Ville, afin d’ébaucher des solutions. «Il y a des possibilités de s’approcher des 3,5 mètres que désire Pro Vélo, marge de sécurité comprise, en réajustant les voies de circulation, tout en restant dans les normes, détaille Olivier Morand, chef du Service municipal de l’aménagement, du génie civil et de la mobilité. On propose d’aligner le trottoir d’en face. Il sera agrandi ou diminué selon la situation mais conservera une cote très généreuse de plus de 5 mètres. C’est pour des raisons économiques que le projet autorisé ne prévoyait pas de refaire ce trottoir.»

Une procédure complémentaire en autorisation de construire semble ainsi se profiler à l’horizon. Avec l’espoir d’aplanir l’opposition de Pro Vélo, seule à recourir contre le projet autorisé, et de ne pas en susciter d’autres.