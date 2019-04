La police genevoise fait la chasse au bruit dans les rues, en contrôlant des voitures et des motos sur la chaussée. Mais qu'est-ce qui fait le plus de bruit? Dans l'histoire, on retiendra que l'éruption du volcan Tambora, situé en Indonésie, en 1850 a produit l'équivalent d'une bombe de 14 000 mégatonnes, soit 320 décibels (dB)! Voici dix bruits classés par ordre en décibels, pour marquer la Journée internationale de sensibilisation au bruit, destinée à faire prendre conscience des risques pour l'audition. www.tdg.ch/fr/Test-de-l-audition...

1. Un tremblement de terre.

Un séisme de 5 sur l'échelle de Richter produit en moyenne 235 dB. De quoi faire trembler nos tympans.

2. Un décollage d'avion

Un avion qui décolle produit 180 dB. On comprend pourquoi les voisins de l'aéroport s'agacent des décollages et atterrissages en soirée. Et parfois plus tard dans la nuit, quand les derniers ont du retard.

3. Une arme à feu

Un coup de feu qui claque, c'est entre 145 et 155 dB, soit l'équivalent d'une bombe de feu d'artifice.

4. Le cri qui tue

Le cri humain le plus tonitruant enregistré l'a été à Londres en 2000. Un homme dénommé Jill Drake a produit 128 dB.

5. La vuvuzela

Les amateurs de football ont un temps entendu des vuvuzelas dans les travées des stades. Cette sorte de trompe produit 115 dB.

6. Les pleurs d'un bébé

Étonnant comment ce petit être peu pleurer fort. Avec 110 dB, notre bébé qui pleure dépasse même le nombre de décibels d'une joueuse de tennis frappant dans la balle! En la matière, c'est la joueuse portugaise Michelle Larcher de Brito qui détient la palme!

7. Le ronflement

Ah, les ronflements. Évidemment, la nuit, ça dérange quand on essaie de dormir à côté. Une personne qui ronfle émet un son pouvant aller jusqu'à 87 dB, record à ce jour.

8. Un aspirateur

Avec 70 dB, voilà un des appareils ménagers les plus sonores. L'aspirateur dépasse désormais les machines à laver, qui sont, elles, de plus en plus silencieuses.

9. Une conversation

C'est parfois insupportable dans les restaurants et les cafés. On appelle cela un brouhaha et ça génère une collection de conversations à 60 dB.

10. La respiration

Ouf, c'est le silence. On n'entend que notre respiration avec ses tout petits 10 dB.

(TDG)