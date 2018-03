Protonmail est bloqué en Turquie

Protonmail rencontre des problèmes en Turquie. La société genevoise spécialisée dans les e-mails cryptés a été bloquée en Turquie. «Nous avons la confirmation que c'est un blocage commandé par le gouvernement plutôt qu'un pépin technique», annonce la société sur son site.

Des employés de compagnies de télécommunication turques, et clients de Protonmail, ont signalé au groupe genevois que c'est bien Ankara qui tire les ficelles, indique Andy Yen, fondateur de Protonmail, contacté par la Tribune de Genève. «Les méthodes utilisées pour nous bloquer correspondent à celles utilisées par le gouvernement turc dans d'autres attaques contre d'autres sociétés dans le passé», ajoute l'entrepreneur.

Un important marché



La Turquie est un important marché pour le groupe genevois. Son service a d'ailleurs été traduit en turc par un bénévole. Ankara chercherait d'ailleurs à bloquer le service car des rebelles kurdes utiliseraient la messagerie cryptée

Proton Technologies AG, le nom de la société proposant Protonmail, a été lancée en 2014 suite à des discussions informelles dans une cafétéria du CERN. Elle connaît un succès grandissant. La plateforme, qui recensait deux millions d'utilisateurs début 2017, a franchi la barre des cinq millions en novembre dernier.

Croissance folle



Chaque mois, elle en engrangerait un demi-million en plus, selon Andy Yen. Le groupe emploie une soixantaine de salariés, dont une quinzaine à Plan-les-Ouates, où il est domicilié.

Une croissance non dénuée de difficultés. En novembre 2015, la start-up subit une cyberattaque une semaine durant, une des plus longues qu'aurait connu une société suisse. La nouvelle loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), en vigueur depuis le début du mois, déplaît également au fondateur de Protonmail car elle lâche du lest sur la protection de certaines données clés. (TDG)