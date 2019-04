Protéger la Jonction et Firmenich des crues

Après s’être occupé notamment de la Versoix, de l’Allondon, de la Seymaz, de la Drize et d’une grande partie de l’Aire, le Canton poursuit ses projets de renaturation des cours d’eau genevois. Un nouveau programme vient d’être approuvé par le Conseil d’État et transmis au Grand Conseil. Il court jusqu’à 2023.

D’ici là, la renaturation de l’Aire sera enfin achevée, et des travaux seront réalisés sur le Foron. L’État prévoit également de prendre des mesures de protection contre les inondations de sites vulnérables, comme le quartier de la Jonction ou l’usine de Firmenich à la Plaine. Enfin, des nouveaux accès à l’eau seront offerts à la population avec la fin des travaux de la plage des Eaux-Vives et l’aménagement du quai de Cologny.

Des murs anti-inondations

Il s’agit du sixième programme de renaturation lancé en une vingtaine d’années dans le canton de Genève. Il contient tout un volet sur la sécurité, un aspect qui a pris de plus en plus d’importance au fil des ans. «Lors des premiers programmes de renaturation, nous nous focalisions principalement sur des mesures en faveur de l’environnement et de la biodiversité», raconte Alexandre Wisard, directeur du service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche, qui a travaillé sur tous ces projets, sauf le premier. «Mais aujourd’hui, ce sont surtout les questions de protection contre les dangers naturels qui priment.»

Ainsi, à la Jonction, l’État va construire des murets ou surélever ceux qui existent au sentier des Saules et en amont, afin de protéger le quartier en cas de montée des eaux. Des carénages de protection seront de plus installés autour des accès aux sous-sols des immeubles, pour éviter qu’ils ne soient inondés, comme ce fut le cas lors de la crue de l’Arve en mai 2015.

Le site de Firmenich situé à côté de l’embouchure de l’Allondon, à la Plaine, est aussi particulièrement sensible. Vu les produits chimiques qui y sont utilisés, une inondation pourrait avoir de graves conséquences sur l’environnement. «Si le débit du Rhône monte trop suite à une crue de l’Arve, cela peut stopper l’écoulement de l’Allondon, au risque qu’elle ne déborde et inonde l’usine de Firmenich», explique le haut fonctionnaire. Le cas ne s’est heureusement jamais produit, mais par précaution, un mur de protection sera érigé à l’aide de micropieux. L’entreprise financera une partie des travaux.

En ce qui concerne les renaturations à proprement parler, on réalisera la quatrième et ultime étape de travaux sur l’Aire, dix-huit ans après les premiers coups de pioche. Cela concerne les dernières centaines de mètres entre le tennis-club de Perly-Certoux et la frontière française. Ce chantier, qui devrait être lancé en 2020 et durer un peu moins de deux ans, consistera entre autres à supprimer le dépotoir de Certoux, qui piège les graviers. «La rivière a besoin de ce gravier, souligne Alexandre Wisard. Il lui permet d’être vivante en régénérant son lit, et ça évite que l’Aire ne se creuse trop.» Selon lui, les trois premières étapes ont déjà donné d’excellents résultats. «La biodiversité a explosé aux abords de la rivière! Mais il y a encore des problèmes de qualité de l’eau et de sécheresses récurrentes.»

À Puplinge, les travaux viennent de commencer sur le Foron. Ils doivent durer dix-huit mois et se font de manière coordonnée avec la Haute-Savoie, puisque la frontière suit le tracé du cours d’eau. Des digues seront démontées pour redonner de la place au Foron.

Nouveaux lieux de baignade

Enfin, ce programme de renaturation vise aussi à offrir de nouveaux lieux de baignade à la population. Il inclut donc l’achèvement des travaux de la plage des Eaux-Vives, suite à sa mise à disposition de la population dès cet été, ainsi que la réalisation d’accès facilités à l’eau le long du quai de Cologny.

Avec tout cela, aura-t-on fait le tour de la question en matière de renaturation des cours d’eau genevois? «Il y aura toujours du travail…» lâche Alexandre Wisard.

