Propriétaire et à l’aide sociale? Possible

Être propriétaire et bénéficier de l’aide sociale est possible, comme l’illustre l’histoire d’Henriette*. Cette Genevoise est propriétaire, avec ses deux sœurs, d’un immeuble comprenant trois appartements. Invalide, cette dame touche une rente et l’assistance sociale. Le bâtiment fait l’objet d’un droit d’usufruit en faveur de leurs parents, qui y ont habité jusqu’au décès du dernier d’entre eux en 2016.

À cette date, le service des prestations complémentaires (SPC) du canton supprime les droits d’Henriette. En effet, le SPC tient désormais compte de la valeur du bien immobilier détenu en propriété commune, soit une fortune de 820'000 francs pour sa part ainsi qu’une valeur locative théorique de 36'900 francs par an. Des sommes bien supérieures à la limite de fortune fixée à 4000 francs (pour une personne seule majeure) prévue par le règlement cantonal, afin de bénéficier des prestations d’aide financière.

Cette interprétation, reprise par la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise, vient d’être dénoncée par un arrêt du Tribunal fédéral. L’immeuble, qui fait l’objet d’une action en partage, ne constitue pas une ressource disponible à court terme.

727 francs par mois

Lorsque Henriette s’oppose à la décision de ce service de l’Hospice général, elle déclare vivre avec ses deux enfants d’une vingtaine d’années, dont un à charge. Elle et sa fille ont pour seules ressources sa rente invalidité, une rente invalidité enfant et des allocations familiales, correspondant à 727 francs par mois chacune.

Elle explique n’avoir «aucun moyen de subsistance», vivre avec sa fille dans une «situation de totale précarité, ne leur permettant pas de s’alimenter, de payer leur loyer, leur assurance maladie ou leurs frais de santé».

Elle ne perçoit plus le loyer que lui payait au préalable sa sœur pour l’occupation du bien, et a entamé des poursuites contre elle à cet égard. Elle en est réduite à solliciter des prêts de l’organisation de soutien aux personnes handicapées Pro Infirmis et à aller se nourrir chez Caritas.

L'exception de la résidence permanente

Le SPC rejette ces arguments. Une seule exception existe concernant les propriétaires: des aides peuvent être accordées aux personnes dont le bien sert de résidence permanente, afin d’éviter qu’une vente ne les jette à la rue. Ce n’est pas le cas ici, Henriette n’y habite pas, alors qu’un logement est inoccupé. La Chambre administrative de la Cour de justice se rangera d’ailleurs derrière ce critère pour rejeter son recours.

De plus, selon le SPC, une action en partage successoral aurait pu être effectuée dès le départ, en 1969. Cinquante ans plus tard, il ne peut plus s’agir d’une «liquidation» à proprement parler selon ce service.

Succession non liquidée

Henriette estime que le refus d’assistance sociale viole le droit constitutionnel à des conditions minimales d’existence pour une personne en détresse, et la Loi genevoise sur l’insertion et l’aide sociale individuelle. Cette dernière prévoit la possibilité d’accorder des prestations financières dans l’attente de la liquidation d’une succession notamment.

En effet, sa fortune immobilière lui est inaccessible dans l’intervalle. Elle s’engage à rembourser les avances qui lui seraient faites dès que le bien immobilier serait vendu. Le Tribunal fédéral constate la violation du droit constitutionnel à des conditions minimales d’existence conformes à la dignité humaine et une application arbitraire du droit cantonal.

Dans l’arrêt des juges de Mon Repos, on apprend qu’Henriette ne pouvait occuper l’un des appartements qu’avec l’accord unanime des membres de la communauté héréditaire, accord qui fait précisément défaut.

La Haute Cour retient qu’il serait ainsi contraire au droit constitutionnel «de lui refuser toute aide au motif qu’elle est propriétaire en commun d’un immeuble dont elle ne peut tirer aucune ressource immédiate. […] Jusqu’à ce que le partage intervienne, […] l’État doit lui accorder une aide transitoire, sous forme d’avances remboursables.» L’instance suprême renvoie donc la cause au SPC pour qu’il fixe les montants à allouer.

«Endettée jusqu’au cou»

«Le Tribunal fédéral donne entièrement raison à notre mandante, ce qui ne nous étonne pas, relève Caroline Renold, conseil d’Henriette au sein de l’Association pour la permanence de défense des patients et des assurés. Ce qui m’étonne, c’est d’avoir dû aller jusqu’au Tribunal fédéral. Depuis plus d’un an et demi, ma mandante n’a pas les moyens d’assurer sa subsistance, elle est endettée jusqu’au cou et a dû renoncer à des soins médicaux. Être propriétaire en main commune d’un bien ne lui a pas permis d’acheter son pain!»

Le SPC indique seulement avoir pris acte de la décision du Tribunal fédéral et l’avoir exécutée.

* Prénom d’emprunt