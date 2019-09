Prolonger la durée de vie des ordinateurs

Promouvoir une autre informatique. Une informatique responsable, plus soucieuse de son impact social et écologique. Voilà dans les grandes lignes l’objectif ambitieux que s’est fixé la coopérative Itopie lors de sa création, en 2012. Cette année, elle vient de toucher la mention du Prix cantonal du développement durable pour un nouveau projet intitulé Itopièces. Le principe est de récolter, tester et garantir des pièces détachées informatiques d’occasion puis de les vendre à des réparateurs de la région. «Cela évitera de devoir commander des composants informatiques en Angleterre, en Allemagne ou en Chine et de les faire venir par avion», résume Samuel Chenal, membre de la coordination opérationnelle d’Itopie.

Réduire l’impact environnemental

Dans son discours, l’informaticien n’épargne par les géants du numérique. «Ceux qui vendent des logiciels imposent une économie de rente qui rend les clients captifs, dénonce-t-il. Pourquoi sommes-nous contraints de racheter ces logiciels régulièrement pour pouvoir ouvrir les documents réalisés par le passé?» Outre la logique économique, Samuel Chenal fustige le manque de responsabilité environnementale et éthique des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Il pointe du doigt notamment l’obsolescence programmée, qui oblige les consommateurs à racheter un nouvel appareil plus rapidement que ne l’exige la technique. «L’essentiel des nuisances environnementales d’un ordinateur au cours de son cycle de vie a lieu au moment de sa fabrication, explique le coopérateur d’Itopie. Plus on le fait durer, plus on réduit cet impact.»

Si Itopie applique déjà cette philosophie en privilégiant la réparation d’ordinateurs, la coopérative a décidé de faire un pas de plus dans ce sens avec son projet Itopièces. En proposant un stock de pièces détachées à partir de matériel recyclé, elle veut éviter aux réparateurs de la région de devoir faire venir de la mémoire vive, des processeurs et divers composants informatiques de l’autre bout du monde.

Un atelier protégé impliqué

Pour mettre en œuvre ce projet innovant, Itopie s’est associée à ÉcoLogistic, un atelier protégé du canton de Genève, qui collecte les anciens équipements informatiques d’entreprises pour en récupérer les matières premières. «Nous avons formé les encadrants pour qu’ils puissent évaluer la valeur d’un ordinateur et, si c’est intéressant, d’en conserver les pièces», détaille Samuel Chenal. Les composants recueillis sont ensuite stockés dans les locaux de la coopérative.

Reste aujourd’hui à cette dernière à régler quelques soucis logistiques. «Nous devons monter la boutique en ligne et organiser l’emballage et la livraison des pièces», détaille l’informaticien. Itopie se donne trois ans pour que le service devienne rentable Si les 105 coopérateurs sont convaincus de l’intérêt éthique de leur démarche, leur porte-parole confie que la réparation d’ordinateurs reste pour l’heure une activité difficile à rétribuer correctement. «On trouve des appareils neufs de piètre qualité pour quelques centaines de francs à côté», regrette Samuel Chenal.

Pour sensibiliser les citoyens aux problématiques de l’informatique actuelle, Itopie propose également un accompagnement et des formations aux logiciels libres pour se libérer «des menottes numériques» des géants.

Le problème

Le marché des pièces détachées informatiques est globalisé et les distances parcourues par les colis sont souvent très importantes. Les personnes qui souhaitent réparer leur ordinateur sont ainsi contraintes de se le faire livrer par avion. Ce qui pose des questions environnementales et peut décourager certains bricoleurs à faire durer leur appareil plus longtemps.