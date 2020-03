Projet immobilier contesté au Petit-Lancy

Encore un projet d’aménagement qui suscite une levée de boucliers. Au Petit-Lancy, à deux pas du bois de la Bâtie, la caisse de pension de l’UBS veut construire une barre de 184 logements sur huit niveaux, le long du chemin de Claire-Vue. Mais plus de 1000 riverains ont signé une pétition contre ce projet, qui nécessite de raser quatre petits immeubles des années 30, totalisant 28 appartements, et d’abattre 129 arbres et arbustes.

Ces immeubles ont été construits en 1933 par l’architecte Alexandre Bordigoni, qui a notamment réalisé l’hôtel Richemond. Ils ne sont pas protégés, mais lors du recensement architectural de 1993, leur valeur a été jugée «exceptionnelle», appréciation confirmée en 2004 par la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS). En 2011, l’État se dit favorable à densifier ce secteur, mais il invite la caisse de pension de l’UBS, qui vient de déposer une demande préalable pour son projet, à proposer une solution permettant de conserver les anciens bâtiments. Le Service des monuments et des sites (SMS) suggère par exemple d’étudier la possibilité d’ériger une tour dans un coin de ce périmètre d’un hectare, ou de surélever les immeubles existants.

Valeur revue à la baisse

Mais en 2018, la valeur de ceux-ci passe d’«exceptionnelle» à «intéressante» lors de la mise à jour du recensement architectural, qui parle de «bâtiments communs» et de «qualité moyenne». Puis le SMS donne son feu vert à leur démolition. Que s’est-il passé? En 2014, un concours d’architecture est organisé. Le maître d’ouvrage insiste sur la grande qualité exigée des projets présentés, pour justifier la démolition des immeubles dont il relève le caractère jugé exceptionnel. Mais le programme du concours, validé par l’État, laisse le choix de les maintenir ou non.

«Nous avons invité plusieurs services de l’État, ainsi qu’un représentant du quartier, à faire partie du jury», précise Patrick Bucher, responsable des investissements de la caisse de pension de l’UBS. L’architecte cantonal, Francesco Della Casa, préside le jury, qui opte à l’unanimité pour un projet ne conservant aucun des bâtiments existants. «L’une des solutions proposées pour les maintenir consistait à construire une tour de 24 étages, relève Patrick Bucher. On peut se demander si l’impact d’un tel gratte-ciel aurait mieux convenu aux riverains.»

À l’État, on souligne que le projet choisi était celui qui épargnait la plus grande surface d’espace vert, lequel sera de plus ouvert au public. «Il a été considéré que la qualité des immeubles actuels résidait essentiellement dans leur disposition en épi, élément repris par le projet lauréat», ajoute Pauline de Salis, porte-parole du Département du territoire (DT).

Un plan localisé de quartier (PLQ), en force sur ce secteur depuis 1982, prévoit un indice de densité plutôt élevé de 1,8. «Nous avons reconsidéré ce PLQ sous différents angles, assure Pauline de Salis, mais les experts du patrimoine ne voyaient pas d’intérêt à ne maintenir qu’un seul des immeubles existants.» Si ce PLQ était modifié, il faudrait en outre dédommager la caisse de pension de l’UBS pour la restriction de ses droits à bâtir, ce qui pourrait coûter cher à l’État.

Quant à la nouvelle estimation de la valeur patrimoniale des immeubles existants, elle n’aurait rien à voir avec le fait que le jury du concours était présidé par l’architecte cantonal. Selon la porte-parole du DT, elle résulte de la libre appréciation des experts indépendants qui réalisent le recensement architectural.

«Un vrai cas d’école»

Quand elle apprend l’existence de ce projet, Bernadette Bourdin lance avec d’autres habitants du quartier une pétition qui recueille rapidement 1050 signatures. «Ce projet est un vrai cas d’école, juge-t-elle. Une fois de plus, c’est table rase et ultradensification où on ne respecte plus ni le patrimoine ni la végétation, et où on empile les gens dans des barres comme on aligne des données financières dans un tableau Excel, pour une rentabilité maximum au mépris de la qualité de vie!»

Vendredi, le Grand Conseil a décidé à une large majorité de ne pas donner suite à la pétition. Il a notamment été jugé qu’elle arrivait trop tard, alors que l’autorisation de construire est en cours d’examen. «C’est toujours la même excuse, rétorque Bernadette Bourdin. Mais comment aurait-on pu réagir plus tôt, quand même la CMNS n’a eu connaissance de ce projet que dernièrement, grâce à notre pétition, et que tout a été décidé dans un concours d’architecture?»

Des arbres centenaires seront abattus

Comme aux Allières ou à la Chevillarde, il est question de patrimoine bâti mais également de patrimoine arboré. Dans le cadre du projet de Claire-Vue, l’État a autorisé l’abattage de 129 arbres et arbustes.

«Ce projet de logement est conséquent, justifie Pauline de Salis, porte-parole du Département du territoire. Ces 129 individus à abattre comprennent des arbustes, des arbres endommagés et des arbres avec une croissance faible. Aucun d’entre eux ne dépasse la classe 6, à savoir des arbres sains avec une croissance moyenne. Le projet proposé en compensation – d’une valeur de près de 150'000 francs – est jugé satisfaisant, vu le maintien des éléments végétaux forts.»

Plus de 80 arbres et arbustes sont préservés. «On conserve notamment six pins noirs de grande dimension ainsi qu’un alignement de chênes le long de la route de Saint-Georges et du chemin de Claire-Vue», précise Pauline de Salis.

Patrick Bucher, responsable des investissements de la caisse de pension de l’UBS, ajoute que le projet choisi préserve la plus grande partie du parc. «Il sera ouvert au public, ce qui n’est pas le cas actuellement.»

Mais cela ne convainc pas les détracteurs du projet. Bernadette Bourdin, l’une des personnes à l’origine de la pétition, déplore la destruction de cet important patrimoine arboré. «Au vu de tous ces abattages ici et là, je me demande comment Monsieur Hodgers va réussir à augmenter la surface de canopée du canton, comme il a déclaré vouloir le faire.»