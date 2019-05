Projet immobilier à Collex: «Nous ne voulons pas devenir une cité-dortoir!»

À l’horizon 2023 ou 2024, Collex-Bossy, 1700 habitants, pourrait voir sa population croître de 20 à 25%. Un ambitieux projet immobilier sur 22 000 m2 avance en effet à grands pas (lire notre édition du 24 janvier). Il prévoit 120 à 150 logements à l’entrée est du village, dans le secteur Bracasset. De quoi inquiéter les Collésiens, même si ces constructions ne dépasseront pas 10 mètres de haut, des gabarits déjà présents ailleurs à Collex.

Les villageois étaient invités mercredi soir à une présentation publique dans la salle communale. Laquelle était bien remplie (plus d’une centaine de personnes). À l’ordre du jour: partager les informations et, surtout, laisser les habitants s’exprimer librement. «Osez poser la question de trop plutôt que de pas assez», a d’emblée proposé le maire, Ricardo Muñoz.

«C’est un crime!»

Les questions? Elles ont fusé durant près de deux heures! Et malgré les diverses présentations de l’Office cantonal de l’urbanisme (OU) et des développeurs du projet, presque toutes transpiraient une certaine crainte. Voire la peur: «Collex ne veut pas devenir une cité-dortoir!» a lancé un habitant. Le terme «ville nouvelle» a aussi été évoqué.

«C’est un crime contre ce village, s’est étranglé un autre. On va construire 20 immeubles. Le flot de véhicules, en plus de celui des frontaliers, va tout bloquer. C’est scandaleux!»

Quid des infrastructures?

La majorité des interventions fut tout de même plus mesurée et plus constructive. «Vous avez devant vous des habitants inquiets, a pourtant relevé l’un d’eux. Notre école est déjà saturée, tout comme le restaurant scolaire. Quand et comment pourrons-nous les adapter? Par ailleurs, pour favoriser les échanges entre anciens habitants et nouveaux arrivants, a-t-on envisagé d’aménager des espaces où organiser des fêtes, par exemple, dans ce nouveau quartier?» Une dame a renchéri: «La Commune a-t-elle demandé à pouvoir bénéficier de locaux au Bracasset, peut-être pour y installer une crèche ou un restaurant scolaire?» Applaudissements nourris.

On a encore parlé densité, toits en pente, gabarits des immeubles, identité des vendeurs des parcelles; on a évoqué la décroissance plutôt que l’urbanisation; on s’est demandé quel sera l’impact sur le centime additionnel, et comment on peut déclasser aussi vite une zone agricole en zone de développement (à noter que ce déclassement, accepté par la Confédération, doit encore être validé par le Grand Conseil).

Le maire se veut rassurant

Le maire et les représentants de l’OU ont tâché de répondre à la plupart des questions. Ricardo Muñoz, qui a pris ses fonctions il y a seulement trois mois, s’est voulu rassurant. Même s’il s’agit d’un projet privé, «nous le suivons de près. Nous avons notamment déjà pris contact avec la direction de l’enseignement primaire concernant notre école. Nous allons contacter des spécialistes, car il faudra sans doute aussi repenser d’autres infrastructures, telles la salle communale ou les installations sportives et culturelles. Mais nous serons très attentifs à ce que tout soit conforme aux règlements communaux.» Par exemple les toits à deux pans…

Qui a voulu cette extension?

De son côté, Myriam Piguet, urbaniste à l’OU, a notamment rappelé que le projet Bracasset bénéficie d’une charte paysagère, un document qui doit garantir une certaine qualité dans tous les aménagements. Elle a par ailleurs indiqué que les problèmes liés à la mobilité ont fait l’objet d’analyses.

Pascal Michel, chef de service à l’OU, a peut-être rassuré quelques habitants en précisant «qu’il y aura encore une procédure d’opposition, ainsi qu’une possibilité de recours». Mais, ont rappelé les représentants de l’État, la volonté d’étendre le village émane des autorités communales elles-mêmes, un souhait qui remonte à la fin des années 2000.

Pas un village gaulois

L’assemblée est malgré tout restée quelque peu dubitative. Et une habitante de résumer le climat actuel dans la commune: «On peut donner l’impression d’un village gaulois, mais ce n’est pas le cas. Il y a eu d’autres réalisations à Collex (ndlr: de petits immeubles dans les années 90 et 2000), mais plus restreintes. Là, avec près de 25% de population en plus, je crains qu’on perde ce que nous étions venus chercher à l’époque, une qualité de vie villageoise.»

