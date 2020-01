Procédure disciplinaire contre Rémy Pagani

Rémy Pagani vit une fin de législature pour le moins mouvementée en Ville de Genève. Mis en prévention par la justice dans l’affaire des notes de frais, le conseiller administratif d’Ensemble à Gauche fait désormais l’objet d’une procédure disciplinaire ouverte par le Conseil d’État. Elle «concerne plusieurs possibles violations des devoirs de fonction de l’élu», a indiqué mercredi lors de son point presse le gouvernement cantonal, qui agit en sa qualité d’autorité de surveillance des communes.

Le premier volet de la procédure visera à clarifier les circonstances dans lesquelles la Fondation Genève-Cité de refuge a été constituée. Visant à favoriser l’insertion des migrants, elle avait été créée sans passer par le Conseil municipal, a relaté en mars la «Tribune de Genève». Or, la loi interdit de doter le capital d’une fondation privée avec des fonds publics sans l’aval des élus. Il s’est avéré que c’est l’ancien banquier Guy Demole qui a fini par financer la fondation à hauteur de 50 000 francs. «Le mécène ne m’a pas fait de cadeau, réagissait à l’époque Rémy Pagani. Il ne m’a pas versé l’argent à moi, mais à la fondation. Si nous n’avions pas trouvé de financement, j’aurais payé!»

Sécurité défaillante

Le second volet porte sur la gestion du chantier de rénovation du Grand Théâtre, «en particulier s’agissant de la sécurité du personnel et du public», précise le Conseil d’État. Le Département de l’aménagement de Rémy Pagani en avait la charge. Des témoignages recueillis à l’interne par la «Tribune de Genève» en mai décrivaient un chantier pas terminé quatre mois après l’inauguration et une sécurité défaillante en coulisses. Une cantatrice était «tombée dans un trou» après sa prestation dans le «Ring» de Wagner. Un employé avait été électrocuté. Confronté à des problèmes de finition, le personnel a dressé un inventaire de 200 points jugés problématiques. Rémy Pagani répondait alors: «Le Grand Théâtre n’aurait pas pu rouvrir au public sans l’autorisation de la police du feu et de l’ingénieur de sécurité mandaté sur ce projet.»

Une délégation de trois conseillers d’État – Thierry Apothéloz, Nathalie Fontanet et Mauro Poggia – instruira cette procédure. Il reviendra ensuite au gouvernement de retenir ou non une infraction contre Rémy Pagani. La loi prévoit des sanctions contre les conseillers administratifs ayant enfreint leur devoir de fonction soit intentionnellement soit par négligence ou imprudence. Allant de l’avertissement à la révocation, elles pourraient toutefois s’avérer inopérantes. L’élu ne se représente pas et quitte son poste en juin.

La Ville soutient son magistrat

Ce n’est pas la première fois que Rémy Pagani se trouve dans le collimateur du Conseil d’État. En 2017, il avait été reproché au magistrat, maire à l’époque, d’avoir élaboré la brochure de vote sur les coupes budgétaires en lui donnant «une orientation de nature à influencer de manière inacceptable les électeurs». La votation avait été annulée et le magistrat avait dû s’acquitter d’une amende de 5000 francs.

Alors qu’il ne s’est pas toujours montré uni ces derniers temps, le Conseil administratif fait bloc cette fois derrière son magistrat. Dans un communiqué, l’Exécutif de la Ville «s’étonne» de l’ouverture de cette procédure. Il «espère que les éléments factuels qu’il a déjà eu l’occasion de soumettre au Conseil d’État suffiront à clarifier les divers aspects du dossier».

De son côté, Ensemble à Gauche dénonce «un effet d’annonce politique». Contacté pour une réaction personnelle, Rémy Pagani n’a lui pas répondu à nos sollicitations.