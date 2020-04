Pro Senectute fait bouger les aînés grâce à la télé

«En collaboration avec les organisations cantonales Pro Senectute de Suisse romande, qui ont suspendu toutes les activités du secteur Sport et Mouvement depuis le 9 mars, nous proposons des cours en ligne pour inciter les seniors confinés à bouger à domicile», informe Joël Goldstein, directeur de Pro Senectute Genève.

Jusqu’à la fin du mois de mai, du lundi au samedi à 14h30, Léman Bleu diffuse, en effet, des cours réalisés par Pro Senectute Arc-Jurassien. «Nous remercions très vivement cette télévision d’avoir accepté de soutenir notre action avec enthousiasme, ajoute Joël Goldstein. Alors, avant de retourner aux cours traditionnels de Gym Seniors, maintenez-vous en forme à la maison!»

2600 gymnases inscrits

Toute l’année, Gym Seniors Genève propose plus de 200 cours hebdomadaires dans le canton auxquels 2600 personnes sont inscrites. Gym Seniors recrute et forme le monitorat selon les normes de qualité Pro Senectute (ESA) en conformité avec les exigences de l'Office Fédéral du Sport de Macolin. Gym Seniors fonctionne financièrement par le paiement des cours et les subventions de l’Office Fédéral des Assurances Sociales.

Pendant cette période de confinement, les cours de Gym Seniors Pro Senectute Genève sont également à retrouver sur YouTube. Pour les suivre, effectuez une recherche «Pro Senectute Genève» ou allez directement sur le lien suivant: https://www.youtube.com/channel/UC64mdF9tARnlhDUdS6d367A/

Soutien psychologique aussi

Relevons enfin que les assistants sociaux de la Consultation sociale et de Soutien aux proches aidants de Pro Senectute Genève demeurent au service de la population pour un soutien psychologique et pour tout problème administratif ou financier au 022 807 05 65.

Cours de Gym pour Seniors animés par Fanny Meier et Lucas Gigon sur Léman Bleu – du lundi au samedi à 14h30