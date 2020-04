Privé de grève le 15 mai, un collectif liste ses désirs

Comme pour toutes les manifestations annulées, il est difficile de formuler une nouvelle date pour la grève du 15 mai, qui n’aura pas lieu ce printemps comme prévu. Cette grève nationale «pour l’avenir» (en anglais «Strike for future»), qui vise une justice climatique et sociale, n’est en tout cas pas abandonnée, insistent ses partisans.

Des membres du collectif genevois ont présenté lundi, lors d’une conférence de presse en ligne, leurs intentions de mener à défaut quelques actions symboliques ce jour-là. Ces quelques anonymes – ils n’ont donné que leur prénom pour ne pas parler au nom d’un groupe plus qu’un autre – ont surtout profité de l’occasion pour tirer un parallèle entre la crise sanitaire liée au Covid-19 et la crise environnementale dénoncée, à travers un manifeste ambitieux de sept pages qui propose «un nouveau départ».

Fermer la Bourse

Quinze revendications font converger les problématiques sociales et celles liées à la planète, un lien qualifié d’«impératif». On y trouve un curieux mélange des genres, dans un langage épicène qui se veut «réellement inclusif», c’est-à-dire en rajoutant des «-x» derrière les «-e», «afin d’inclure les non binaires, les transgenre, les intersexe».

À commencer par l’exigence de «fermeture des secteurs non essentiels, un véritable droit de retrait pour touxtes les travailleur·euse·x·s pour lesquel·le·x·s les conditions sanitaires ne peuvent être garanties, le gel des licenciements, la mise en place d’indemnités à hauteur de 100% des salaires». Mais aussi la «création d’une caisse d’assurance maladie nationale unique», la «suspension des loyers des logements sociaux» (à l’heure actuelle en Ville de Genève, la Gérance immobilière ne propose que des réadaptations à la baisse) ou encore l’abolition du «calibrage des fruits et légumes, responsable d’une perte considérable de nourriture». En passant par la fermeture de la Bourse, la régularisation de tous les sans-papiers, l’annulation de la dette des pays du Sud et la relocalisation des productions considérées comme essentielles: «La santé, l’alimentation, l’hygiène et le textile.»

La diversité des thèmes abordés ne nuit-elle pas à l’efficacité du message? «On ne l’espère pas», répond Émilie, féministe militante. «Si l’on séparait ces revendications les unes des autres, cela donnerait l’impression qu’elles n’ont aucun lien entre elles, or il faut faire front commun», résume Thomas, étudiant, apparaissant en détouré sur un fond d’écran à l’emblème de la grève: une flamme.

La politisation du discours – certains passages flirtent avec celui de l’extrême gauche – est en tout cas assumée. «Pour nous il ne peut y avoir de vision écologique si elle n’est pas couplée à une critique claire et nette du capitalisme, avance Patrick, enseignant et syndicaliste. La radicalité des revendications est à la hauteur de la radicalité des menaces. Quand on ne vise pas les structures on tape dans le vide.» Et d’expliquer le lien entre le développement des zoonoses (les maladies infectieuses transmises aux humains par les animaux) et les dégâts du système économique. Le texte commun synthétise: «Le capitalisme, pour maximiser les profits, favorise la déforestation et la proximité accrue de certaines espèces, permettant ainsi le développement de virus pathogènes.»

Il note aussi les récentes baisses de pollution constatées, «preuve que c’est bien l’activité économique humaine qui est responsable du dérèglement climatique».

Légalité des grèves

Entre autres réclamations, celle d’un «droit de grève digne de ce nom» concerne directement les auteurs du manifeste. «Faire une grève légale en Suisse est extrêmement compliqué, avance Thomas. Pour l’être, il faut que les revendications puissent être directement honorées par l’employeur. Or la politique ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise.»

Le programme alternatif proposé le 15 mai est à suivre sur la page Facebook «Grève du climat – Genève», une communauté de quelque 300 personnes à l’heure où nous écrivons ces lignes. Il est pour l’instant question d’une «action bruit» à 11h59 et de formations en ligne sur des thématiques en lien avec le climat.