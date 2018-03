Privé de chauffage depuis deux ans, son café est glacé

C’est un petit bar-bistrot comme il en existe tant d’autres à Genève. Sauf que ces jours, au City Café, on est certain de boire du vin rouge idéalement tempéré. Pourquoi? Parce qu’il fait à peine 11 degrés à l’intérieur de cet établissement de la rue des Pâquis. Ici, les problèmes de chauffage ne datent pas d’hier, mais de plus de deux ans. Lassée des multiples échanges de courrier avec la régie, l’exploitante, Brigitte Meinhardt, a saisi la justice.

L’énigme des radiateurs

Quand il ne fait pas assez chaud, que fai t-on? On monte le chauffage. Mais au City Café, c’est impossible. L’explication de cette bizarrerie figure noir sur blanc dans un courrier des Services industriels de Genève, suite à une visite le 1er décembre 2017. «Il semble que le bar n’ait aucun chauffage (…). L’ancienne boutique a été séparée en deux et c’est l’arcade d’à côté (couture) qui aurait hérité des radiateurs», écrit l’employé des SIG. Surréaliste!

Brigitte Meinhardt peut se reprocher une chose: «Quand le bail a été signé par mon ex-compagnon et mon fils, en octobre 2015, je n’ai pas imaginé qu’il n’y avait pas d’installation de chauffage dans le bar.» Il est vrai que c’est très surprenant pour un établissement public.

Mobilier, sol, tout est froid

«Malgré mon petit radiateur d’appoint, qui me coûte plusieurs milliers de francs par an en électricité, je ne parviens pas à chauffer mes 37 m2, poursuit-elle. Durant les beaux jours, ça va. Mais dès qu’il fait vraiment froid dehors, ce n’est pas tenable. Alors vous imaginez ces derniers temps...»

Ce mardi, Brigitte Meinhardt nous reçoit emmitouflée dans une grosse veste. «En ce moment, je la porte en permanence.» Et il est vrai que ce jour-là, par -2 degrés dehors, même devant un bon café chaud au bar, on a toutes les peines du monde à se réchauffer. Malgré le sourire chaleureux de la tenancière.

Du mobilier au sol, tout est froid! Il faut également s’armer de courage pour aller aux toilettes, situées dans la cour intérieure et elles non plus pas chauffées. Une vraie glacière! «Ces températures découragent de nombreux clients», assure Brigitte Meinhardt. On la croit sur parole.

Alertée de longue date, la régie Brolliet, qui gère l’immeuble, a néanmoins fini par envoyer un expert sur place. «Mais c’était en septembre dernier, un jour où il faisait grand beau. Alors évidemment, à l’intérieur, la température avoisinait les 19 degrés.»

La justice saisie

Les échanges de courrier se sont multipliés, sans résultat tangible. Avant que Brigitte Meinhardt et son avocate ne décident de saisir la Commission de conciliation du Tribunal des baux et loyers. «Une audience a eu lieu le 22 janvier, au cours de laquelle la régie s’est engagée à install er du chauffage, ainsi qu’à rembourser les frais de chauffage de ma cliente», précise l’avocate. «Mais pour l’instant, je n’ai rien vu venir, s’impatiente l’exploitante. Plusieurs entreprises sont passées au café pour établir des devis, mais à part ça…»

Une lettre récente, datée du 22 février 2018 et provenant de la régie, est à même d’entretenir quelque espoir. Il s’agit en effet d’un bon pour des travaux, à savoir la pose de deux radiateurs. «Mais l’entreprise mentionnée pour effectuer la pose, et que j’ai contactée, n’est pas encore venue voir sur place, relève Brigitte Meinhardt. Si ça se trouve, le chauffage sera installé quand les beaux jours reviendront!» On aurait aimé savoir pourquoi ce dossier traîne autant, mais la régie n’a pas donné suite à nos téléphones et nos e-mails. On n’apprendra donc pas non plus combien coûte la pose de cette fameuse paire de radiateurs, qui est normalement à la charge du propriétaire de l’immeuble. (TDG)