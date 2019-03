Prison à vie requise pour un assassin hors norme

Il manquait une personne, mercredi au Tribunal criminel. Une dame frêle qui, durant les deux journées d’audience, avait pris place sur le banc réservé aux parties plaignantes. Mais après deux jours d’audience éprouvants, elle a été victime d’une hémorragie cérébrale mardi soir, qui l’a plongée dans le coma. Elle était venue de Paris pour participer à ce procès et tenter de comprendre la mort de sa sœur. Ce troisième jour d’audiences devait justement lui permettre de s’exprimer face aux juges. Sa place est restée vide.

Extravagante et naïve

C’est son frère, lui aussi partie civile, qui a pris la parole au nom de la famille. Sa sœur assassinée à Onex s’appelait Nicole. Une artiste extravagante et sans doute un peu naïve. Venu d’Australie, où il vit depuis de nombreuses années, cet ingénieur à la retraite revient sur les longs mois d’attente, avant que les ossements éparpillés de sa sœur ne soient retrouvés, deux ans après sa disparition, calcinés, au bord d’une route départementale de France voisine. «Au début, on essayait de se convaincre qu’elle avait pu partir en vacances sans avertir. Mais cela ne lui correspondait pas.»

Vient ensuite la question de l’argent. «Ma sœur n’avait pas le sens des chiffres, c’est pourquoi elle me demandait toujours conseil. Soudain, j’ai senti qu’elle me cachait quelque chose.» Un lien avec les 40 000 euros retirés à la banque le jour de sa mort (un montant identique a été retrouvé dans la maison du prévenu au Portugal)? «C’était l’héritage de notre mère. Ma sœur voulait conserver cet argent pour le jour où elle entrerait en EMS», révèle le frère de la victime. Alors pourquoi l’avoir retiré de son compte? «Seule une force extérieure a pu l’en persuader.»

Genève se trouve confrontée à l’une de ses histoires criminelles les plus incroyables de ces dernières années. On la saisit à travers le réquisitoire du procureur Endri Gega. Son récit est celui d’une enquête hors normes qu’il a conduit durant quatre ans. Il avertit d’emblée: «Ce n’est pas un assassin comme les autres», en désignant le prévenu. Durant les longs mois, le procureur et la vingtaine d’enquêteurs mobilisés ont été confrontés à un «être intelligent dont le cerveau est en constante réflexion pour anticiper les futurs actes de l’enquête.»

Mais l’étau s’est refermé sur ce Portugais de 53 ans. À chaque fois qu’il se resserrait davantage sur lui, l’homme inventait une nouvelle histoire totalement ahurissante, avec désinvolture et en regardant ses interlocuteurs droit dans les yeux. C’est ainsi qu’il a élaboré sa thèse de l’accident.

Cette enquête à elle seule mériterait des dizaines de pages. On s’arrêtera sur quelques éléments. À commencer par l’agent infiltré dans la cellule de l’accusé. Endri Gega révèle que ce sont les autorités portugaises, dans le cadre d’une demande d’entraide, qui ont suggéré cette solution. «C’était dangereux et très risqué, reconnaît le procureur. Mais tous les moyens étaient épuisés.» Au final, le travail de l’enquêteur à la fausse identité aura permis de faire parler celui qui se taisait depuis le départ. Et de découvrir la dépouille abandonnée. «Je n’ai jamais vu une telle précision dans un plan dessiné à la main», s’étonne encore le procureur.

Une autre preuve était renfermée dans l’un des (trois) téléphones portables du prévenu. Durant quatre ans, tout a été tenté pour obtenir le code afin de le déverrouiller. «Le téléphone a fait le tour des spécialistes dans le monde entier, sans succès», raconte le procureur. Ce n’est que récemment que la police fédérale a fait l’acquisition d’un logiciel permettant de contourner le mot de passe. Les enquêteurs genevois ont alors trouvé le fameux enregistrement des derniers instants de Nicole. On y entend les menottes (sur lesquelles son ADN a été découvert), la voix de la victime demandant d’être libérée et les menaces de son bourreau.

Isoler la victime

Ce réquisitoire d’une intensité rare servait surtout à dépeindre la personnalité troublée d’un homme dont l’existence fait étalage d’actes de cruauté contre des femmes et des personnes âgées, vols et incestes. Dans la tragédie d’Onex, il est parvenu à faire croire à la victime qu’il était le seul qui lui voulait du bien et à l’isoler de ses proches, afin de la dépouiller de ses maigres économies avant de s’en débarrasser.

Le châtiment requis est à la mesure de cette affaire nauséeuse. Endri Gega l’assure, on ne choisit pas la peine maximale à la légère. Il demande aux juges de condamner l’assassin de Nicole à une peine de prison à vie. Il requiert également un internement pour motifs de sécurité publique. Le procès se poursuit.

(TDG)