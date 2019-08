Priorité aux résidents, M. Stauffer

«Nous sommes tous résidents genevois et fiers de l’être.» Ainsi parlait Éric Stauffer en 2006, au temps de sa splendeur, lorsque le chef du MCG secouait la politique genevoise, tétanisait ses concurrents et devenait la grande gueule du parlement.

Le temps a passé: aujourd’hui, Éric Stauffer vit en Valais. Ce détail ne l’a pourtant pas freiné dans ses ardeurs. Ce n’est pas son genre. Le voilà qui brigue un siège genevois au Conseil national.

Écarté de la présidence du MCG, échaudé par l’expérience malheureuse de Genève en Marche, le trublion tente de revenir en grâce par le biais du PBD. Eh oui, le PDB: 0,5% des voix aux élections cantonales et une ressemblance avec le MCG qui nous avait jusqu’ici échappé.

Il y a quelque chose d’admirable dans cette persévérance, par-delà les revers, les portes claquées et les «J’ai changé de vie» aussi convaincants qu’une promesse de fin de campagne.

Le personnage, à la fois sans-gêne et charismatique, reste hors norme. Il a marqué la vie politique du canton et fait bien souvent les délices de ce journal. Mais il s’appuyait sur un message clair, une communication percutante et un thème (les frontaliers) alors laissé en friche par les autres partis.

Rien de tout cela aujourd’hui: Éric Stauffer revient par le biais d’un microparti, s’en sert comme d’un marchepied pour reconquérir le MCG et présente une liste «Genève d’abord»… depuis le Valais! On voit mal, sauf énorme surprise, comment une stratégie aussi nébuleuse pourrait le conduire au Conseil national.

Il se pourrait même que le peuple, le 20 octobre, renvoie à leur créateur les idées du MCG: désolé, M. Stauffer, mais pour nous représenter à Berne, nous donnerons la priorité aux résidents genevois; ceux qui vivent dans ce canton et y paient leurs impôts, comme vous le disiez si bien. Sans rancune, et bon séjour à Arbaz.