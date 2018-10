Pressé d’entrer dans le vif de l’action

Il s’apprête à entrer à la Mairie de Vernier, succédant ainsi à son camarade socialiste Thierry Apothéloz, devenu conseiller d’État. «Je dois normalement prêter serment devant le gouvernement cantonal (ndlr: autorité de surveillance des communes) le 31 octobre, indique Martin Staub (34 ans), les yeux brillants d’impatience. Malgré les nouvelles responsabilités qui m’incombent, je suis très heureux de ce nouveau challenge qui m’attend. J’ai beaucoup apprécié ma fonction de conseiller municipal (depuis 2013), mais j’aspire à présent à être plus directement dans l’action et rendre ainsi à ma commune tout ce qu’elle m’a donné!»

Enfant de la presqu’île d’Aïre, le nouvel élu se souvient avec tendresse de ses années d’insouciance et de liberté à découvrir ce site verdoyant dominé, certes, par les interminables tours du Lignon… mais à l’abri des voitures: «Un vrai terrain de jeu.»

«Porteus, lieu de culture idéal»

Vingt ans plus tard, ce trentenaire au visage juvénile n’a pas hésité à s’appuyer sur le bilan de son prédécesseur pour devancer sa concurrente, la MCG Ana Roch, lors de l’élection complémentaire du 14 octobre. «Notre commune est devenue un laboratoire social qui aide à améliorer le quotidien, répète à l’envi Martin Staub. L’augmentation du nombre de places de crèche, les chèques familles, les contrats de quartier, les politiques en faveur des seniors ou encore la réhabilitation des Libellules en attestent.» Le tout frais conseiller administratif va ainsi continuer à mener des actions visant à réduire les inégalités et favoriser le vivre-ensemble: «Je rencontre passablement de gens dans les quartiers populaires qui ont des difficultés à boucler leurs fins de mois. Je veux offrir des rêves… «atteignables» aux habitants.»

Martin Staub compte sur ses compétences propres et sa déjà longue expérience politique – il a été assistant parlementaire du PS durant ses études de droit – pour tracer sa voie. Sur une forme d’audace aussi: «Je vais immédiatement écrire au Conseil d’État pour qu’il comprenne bien la détermination de Vernier à faire de Porteus un lieu de culture plutôt qu’une prison comme le projette le Canton.» Et de défendre avec force ce bâtiment empli de charme, qui domine le Rhône amazonien: «Cet endroit serait idéal pour accueillir des ateliers d’artistes et décentraliser des lieux d’exposition. Il permettrait aussi aux Verniolans de s’approprier un projet positif!»

Car cette commune cosmopolite n’est pas épargnée par les difficultés avec son fort taux de chômage ainsi que son revenu médian et son niveau de formation bien plus bas que la moyenne. Sans oublier les grands pétroliers et les avions pollueurs qui ternissent son territoire. «Notre marge de manœuvre est limitée sur ces deux dossiers, mais notre ténacité a fini par payer, à l’image des 36 citernes – sur environ 120 – qui vont être supprimées d’ici à 2032. Limiter les vols à Cointrin permettra aussi de diminuer la consommation de kérosène.»

La tête bien faite avec deux masters, l’un en droit, l’autre en politique et administration publique obtenu à Londres, ainsi qu’un bachelor en sciences politiques, Martin Staub respire le sérieux. À travers d’abord son costume d’avocat, métier qu’il va continuer à exercer deux jours par semaine dans l’étude Fontanet et Associés. Mais aussi avec ce bon sens qui se dégage immédiatement de lui.

Passionné de sport et de gastronomie

Il aura bien besoin de ce sérieux, qu’il ne renie pas, pour affronter l’important défi financier et les grands projets à venir. Ainsi, avec les nouveaux quartiers de l’Étang et de la Concorde, la deuxième ville du canton, 35 000 habitants, devrait en compter 5000 de plus d’ici à 2030.

Martin Staub se réjouit de sa future collaboration intergénérationnelle gauche-droite, qu’il juge «cohérente», n’en déplaise à ceux qui la qualifient de contre nature, avec le quinquagénaire Vert Yvan Rochat et le septuagénaire PLR Pierre Ronget. Le petit dernier reprendra le Département social, de la petite enfance et de la sécurité de Thierry Apothéloz. «On ne va pas tout chambouler dix-huit mois avant les prochaines élections», note ce passionné de sport, qui a passé beaucoup de temps sur les terrains de football. Pour se ressourcer aujourd’hui, il enfourche son vélo de course, «mon bijou», pour parcourir le Mandement et la Champagne. Il aime aussi les bons repas entre amis: «Ça fait partie de ma stabilité.» (TDG)