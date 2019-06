Presque toutes les crèches seront fermées le 14 juin

Service minimum assuré dans les écoles

À l’école obligatoire (primaire et Cycle), on ne peut pas simplement fermer les portes le 14 juin. Un service minimum doit être assuré, organisé par les directions d’établissements. À elles d’anticiper les moyens d’encadrement nécessaires, notamment en sollicitant des remplaçants.



Quel dispositif pour le secondaire II? Ces élèves seront en période d’examen mais la grande majorité n’aura pas de test ce jour-là. Il n’y a donc pas de service d’accueil à organiser, relève le Département de l’instruction publique. Il indique ne pas avoir d’information sur le nombre de grévistes annoncés, tout en précisant qu’ils ont jusqu’à sept jours après la grève pour communiquer leur participation. Le chiffre pourrait être important: au primaire, en 2017, les femmes représentaient 84% du corps enseignant. 58% du secondaire I (Cycle), 74% dans l’enseignement spécialisé et 51% au secondaire II. Au tertiaire en revanche, seulement 43%…



Quant aux élèves, ils doivent présenter une lettre de motivation contresignée par leurs parents. Attention: l’absence à un examen pourrait impliquer pour l’élève l’annulation de la session et l’échec du titre de maturité.

A.T.