«Près de 700 jeunes ont évité le décrochage scolaire»

Le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) a présenté mardi matin un premier point de situation de la formation obligatoire jusqu'à 18 ans. Ce dispositif vise à lutter contre le décrochage scolaire, à l'heure où, chaque année, plus de 1300 jeunes, dont 550 mineurs, quittent leur formation.

Pour cette année scolaire, quelque 700 jeunes décrocheurs ou en passe de l'être ont pu bénéficier d'une prise en charge organisée par le DIP. Alors que les acteurs du terrain ont constaté un taux d'absentéisme important, le Département, conscient «qu'il ne suffit pas décréter une obligation de formation pour tout régler», va faire évoluer le dispositif dès cette rentrée. «On ne va pas résoudre un problème de société en un an seulement, relève la cheffe du DIP, Anne Emery-Torracinta. Néanmoins, le DIP a su relever un défi: proposer des offres de formation à des centaines de jeunes en difficultés.» Elle ajoute encore qu'il est trop tôt pour tirer un bilan de F018, «c'est un projet unique, une sorte de laboratoire. Un véritable bilan ne sera possible qu'après plusieurs années, notamment par la mesure ans la durée des taux de décrochage et de certification.»

Dispositif pionnier en Suisse

La formation obligatoire jusqu'à 18 ans, inscrite dans la Constitution genevoise, est entrée en vigueur à la rentrée. Ce dispositif, unique en Suisse, a été créé pour que tout jeune entre 15 et 18 ans soit en formation préqualifiante ou qualifiante afin de trouver un cursus adapté à son profil et éviter le décrochage. L'action se répartit sur plusieurs axes. Pour éviter le décrochage, le soutien aux élèves au Cycle a notamment été renforcé, ainsi que leur repérage, qui a été optimisé. D'ailleurs, relève Anne Emery-Torracinta, «le nombre de signalement a triplé, pour atteindre 346».

Ensuite, le DIP a créé de nouvelles formations pré-qualifiantes, sorte de passerelles entre le Cycle et le secondaire II, comprenant plusieurs offres: des classes pré-professionnelles pour guider vers une entrée en apprentissage, un an de stages par rotation dans les centres de formation professionnelle du DIP, un programme de formation individualisé (bilan, stage, appuis scolaires). Tout cela dans le but de trouver un métier et aussi tenter de faire correspondre les compétences des jeunes aux exigences du milieu du travail, toujours plus élevées.

Empêcher le décrochage de 550 élèves et récupérer 340 décrocheurs

Ce dispositif a permis de récupérer 340 décrocheurs dont le DIP avait perdu la trace en 2018, ainsi que d’éviter que 550 mineurs n’interrompent leur formation. Au total, 890 jeunes étaient donc potentiellement concernés par F018 à la rentrée. Au final, 180 n’ont pas bénéficié du programme «certains partaient à l’étranger, d’autres étaient pris en charge par des dispositifs associatifs», précise la magistrate. Sur les quelque 700 restants, 400 jeunes ont été inclus dans une des offres FO18 à la rentrée. «300 autres se trouvaient déjà dans une offre préexistante, en apprentissage ou dans une autre filière de formation (à l’étranger, dans le privé)», précise le DIP. Pour 90 élèves de F018, le dispositif n’a pas permis de déboucher sur une formation et ils rempilent pour une deuxième année.

Combattre l'absentéisme par une offre plus diversifiée

Sans compter que certains sont restés officiellement dans le dispositif mais n'ont pas fréquenté assidûment les cours ni les stages. Du côté de l'Union du corps enseignant du secondaire genevois et de l'Association genevoise des employés des écoles professionnelles on relève d'ailleurs qu'un fort taux d'absentéisme a été constaté par les acteurs du terrain. Le DIP en est conscient, «d'où l'importance de faire évoluer le dispositif et de renforcer la collaboration avec les partenaires externes». Pour Sylvain Rudaz, directeur de l'enseignement du secondaire II, «c'est la variété de l'offre qui compte pour endiguer l'absentéisme. Pour certains, les contraintes de maintien dans un dispositif font fuir, tout comme les programmes qui présentent des caractéristiques scolaires. Il faut donc assouplir le programme et sortir du cadre scolaire pour certains.»

C'est pourquoi, dès cette rentrée, le dispositif va être amélioré et élargi. D'une part à l'interne du DIP, notamment en conférant plus de souplesse aux stages par rotation. «On faisait passer dans les centres de formation professionnelle ceux qui ne savent pas quel métier choisir, en enchaînant les stages, parfois durant des périodes très courtes, rapporte la magistrate. Cela ne faisait pas sens pour tous. Nous allons éviter ce zapping et offrir des tournus plus individualisés, sans forcément passer dans tous les domaines.»

Projet-pilote avec les entreprises

D'autre part, le dispositif sera encore plus ouvert sur l'extérieur. Ainsi, la collaboration avec des partenaires externes, comme des associations privées spécialisées dans la réinsertion professionnelle, va être intensifiée. Un système d'accréditation reconnaîtra officiellement ces associations dans l'offre F018 pour la rentrée 2020. «Cela nous permet de compléter et d'élargir les types de prise en charge, déclare la magistrate. Le DIP ne peut pas tout faire, certains élèves requièrent une prise en charge particulière que ces partenaires externes peuvent offrir.»

Enfin, une nouvelle forme de stage en entreprises sera instaurée dès l'automne, indique Sylvain Rudaz. Une quinzaine de grandes entreprises - les identités n'ont pas été encore dévoilées - sont prêtes à ouvrir des espaces de formation dans leurs lieux de production, le DIP, lui, mettra à disposition un encadrement, avec des éducateurs ou des enseignants. «Nous visons une vingtaine de places pour cette rentrée, avec l'ambition de place environ 200 jeunes en 2020», indique Sylvain Rudaz. Ceux-ci seront-ils défrayés? «La durée des stages pourra varier des quelques semaines à quelques mois et cette question est en cours de discussion», répond le directeur.

L'an passé, 48 postes supplémentaires avaient permis de concrétiser le lancement de F018. 49 postes supplémentaires sont prévus pour cette rentrée.

(TDG)