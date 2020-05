Près de 49 000 Genevois touchés par le coronavirus

Près de 10% de la population genevoise (9,7% exactement), soit peu ou prou 49'000 personnes, auraient été exposées au coronavirus. Tel est l'un des résultats de la deuxième estimation de la «prévalence d’anticorps anti-SARS-CoV-2 IgG» au sein de la population genevoise. Et ce, trois semaines après son lancement. Cette étude sérologique permet de détecter la présence d’anticorps spécifiques dans le sang, indiquant si une personne a été touchée ou non par le Covid-19.

La première semaine, les auteurs de l'étude estimaient le pourcentage de personnes ayant été touchées par le Covid-19 à 3,1%, 6,1% la deuxième semaine, 9,7% la troisième. Autres résultats: les 5-19 ans présenteraient une séroprévalence similaire à la tranche d'âge 20-49 ans, alors même que les personnes âgées de 50 ans et plus présenteraient une séroprévalence «significativement» moins élevée.

Les auteurs de l'étude* interprètent ces résultats de la manière suivante: «En supposant que la présence d'anticorps IgG est, au moins à court terme, associée à l'immunité, ces résultats mettent en évidence que l'épidémie est loin de s'éteindre simplement en raison de l'immunité collective. De plus, aucune différence de séroprévalence entre les enfants et les adultes d'âge moyen n'est observée. Ces résultats doivent être pris en compte alors que la Suisse et le monde cherchent à assouplir les restrictions visant à freiner la transmission.»

Lire également: «https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/27-000-genevois-deja-exposes-coronavirus/story/15199845»

Cette estimation de 50'000 personnes demeure dix fois supérieure au nombre de personnes effectivement testées. Selon le dernier décompte du Département cantonal de la santé publié ce jeudi, 4949 personnes avaient été testée positives au Covid-19 pour 27 000 tests.

À noter enfin que cette étude n'a pas encore été relu par les pairs («peer review» en anglais).

