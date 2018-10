Près de 4000 personnes exigent une cité plus verte

Lancée il y a deux mois, la pétition pour une cité plus verte a été déposée hier au Conseil municipal de la Ville de Genève. Le texte est nanti de 3800 signatures. Il réclame notamment que les riverains soient systématiquement consultés pour tout projet de densification et qu’on décrète un moratoire sur la suppression des lieux de verdure urbains.

L’association «Sauvegarde Genève», à l’origine de la pétition, veut aussi qu’on rende obligatoire l’aménagement d’espaces verts dans tout nouveau quartier, qu’on favorise la plantation de nouveaux arbres et qu’on promeuve les façades et toitures végétalisées, le tout visant à limiter les îlots de chaleur et autres effets du réchauffement climatique.

«Nous avons été surpris par le nombre de signatures récoltées, qui est très au-delà de nos espérances, confie l’un des membres de l’association, Jean Hertzschuch. Nous pensions en recueillir entre 1000 et 1500. C’est bon signe, car cela montre qu’il y a une réelle prise de conscience sur ce sujet brûlant d’actualité.» D’après lui, les signataires viennent de tous horizons. «Ce ne sont pas seulement des propriétaires de villas qui ont signé, mais des gens provenant de tous les milieux et de toutes les tendances politiques, des jeunes, des personnes âgées.»

La pétition va également être déposée aujourd’hui au Grand Conseil, en attendant le probable lancement d’une initiative constitutionnelle prochainement. Par ailleurs, des pétitions similaires ont aussi été lancées à Chêne-Bougeries et au Grand-Saconnex. La récolte de signatures y est en cours. Antoine Grosjean

(TDG)