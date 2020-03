Premiers cas diagnostiqué dans un EMS genevois, visites fortement déconseillées

Il n'était question que d'une poignée de jours avant qu'un résident d'un EMS ne soit diagnostiqué positif au coronavirus, ce dernier se moquant des frontières. Un résident de l'établissement médico-social de La Terrassière est porteur de la maladie et a été pris immédiatement en charge aux Hôpitaux universitaires genevois. Les autres résidents ont été isolés, les visites interdites. Porte-parole du Département de la santé, Laurent Paoliello confirme qu'un cas a été détecté sans se prononcer sur le nom de l'établissement. De telles visites ont d'ores et déjà été bannies à la Résidence du Mandement à Satigny ce jeudi, à l'EMS La Châtelaine à Vernier et Saint-Loup à Versoix.

De l'importance capitale d'éviter les visites

Selon toute vraisemblance, d'autres cas devraient suivre. D'où l'importance capitale de rappeler les consignes des autorités sanitaires. «Nous en appelons à la responsabilité de la population», argue Laurent Paoliello qui invite la famille d'un résident en EMS ou qui serait dans n'importe quelle autre institution de santé de s'abstenir de lui rendre visite, et de lui préférer le téléphone ou des applications vidéo (Skype, Discord, Google Duo, Messenger, etc.) pour maintenir le contact. À noter que certains EMS disposent d'ordinateurs portables équipés de caméras, dont les animateurs proposent leur assistance pour une visioconférence.

Interrogé par la «Tribune de Genève» ce mardi 10 mars, le directeur des EMS Lauriers (Servette) et Stella (Sécheron) rappellait les consignes en vigueur dans ses établissements. «Nous demandons aux visiteurs de reporter les visites non urgentes, en particulier celles des enfants en bas âge, car ce sont parfois des porteurs sains.» Rappelons pour l'heure qu'une interdiction généralisée des visites n'a pas été décrétée.