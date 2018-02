Première à Genève: meurtre pour un rodéo routier

Les fous du volant n’ont qu’à bien se tenir à Genève. En son temps, l’ancien procureur général Daniel Zappelli avait essayé de les faire condamner pour meurtre par dol éventuel. Sans succès. C’est désormais chose faite.

Pour la première fois dans le canton, l’un de ces chauffards a été définitivement reconnu coupable de cette infraction par le Tribunal fédéral (TF). Il s’agit d’un des conducteurs du rodéo des Charmilles. Âgé de 28 ans, il écope de cinq ans de prison pour avoir tué un père de famille sur un passage pour piétons.

«Il a consciemment et volontairement adopté un comportement qui rendait l’issue fatale inévitable», assène le TF dans un arrêt du 12 février, dont la Tribune de Genève a pris connaissance. Les juges de Mon-Repos confirment ainsi la décision de la Chambre pénale d’appel de révision cantonale.

Le 13 novembre 2013, vers 22 h 30 , ce jeune homme au volant d’une BMW avait percuté à plus de 150 km/h un piéton qui traversait la rue de Lyon. Il se livrait à une course-poursuite avec le conducteur d’une Subaru. Un peu moins téméraire, ce dernier a été condamné pour homicide par négligence.

Le TF confirme que les deux conducteurs se sont repérés dans la circulationaux environs de la gare, en raison des caractéristiques sportives de leurs véhicules, qu’ils se sont mutuellement provoqués à coups de gaz et d’accélérateur, qu’ils ont effectué un démarrage «digne d’un rallye» et qu’ils se sont livrés, sans aucun doute possible, à une course-poursuite. Ils ont accéléré sur une distance de 450 mètres pour atteindre des vitesses phénoménales, oscillant entre 142 et 164 km/h pour la BMW.

Après avoir traversé la place des Charmilles à une vitesse folle, le conducteur de la BMW a pris la voie de circulation inverse pour contourner une voiture qui, sur sa voie, dépassait un bus. Surpris par une Fiat 500 qui venait en face, il a donné un coup de volant pour se rabattre et a ainsi percuté le piéton.

Pourquoi retenir le meurtre par dol éventuel plutôt que l’homicide par négligence? «Les probabilités de percuter un piéton étaient très élevées», répondent les juges de Mon-Repos. «Compte tenu de l’impossibilité de réagir et d’éviter les obstacles dans laquelle s’est placé le conducteur en effectuant des manœuvres de dépassement à une vitesse si élevée, cela en pleine ville, les probabilités de causer la mort ou des lésions aux autres usagers de la route ou aux piétons étaient si élevées que l’intéressé devait avoir nécessairement accepté la réalisation du résultat dommageable.»

En d’autres termes, poursuit le TF «son comportement téméraire ne peut en effet être interprété que comme une acceptation de ce risque. Le recourant ne pouvait sérieusement croire qu’il conserverait la maîtrise de son véhicule en dépassant à si grande vitesse puis en se rabattant brusquement sur sa voie de circulation».

Il a fait preuve «d’immaturité» en provoquant le conducteur de la Subaru à coups de gaz et de «fierté mal placée» en refusant de se laisser dépasser au niveau de la place des Charmilles par l’autre voiture. Allant même jusqu’à franchir une double ligne de sécurité à proximité d’un arrêt de bus et d’un passage pour piétons. Sans compter que son expérience de conducteur était limitée et ses réflexes amoindris par le cannabis consommé.

Le jeune homme a contesté la peine de 5 ans qui lui a été infligée par la justice cantonale. Le TF la confirme en ajoutant qu’elle lui paraît «plutôt clémente». Bien sûr que cinq ans de prison auront des conséquences regrettables sur son avenir professionnel, admet le TF, mais «sa situation ne diffère pas de celle de nombreux autres condamnés et elle ne peut justifier une réduction de peine».

