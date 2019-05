Pregny-Chambésy est de loin le bastion le plus cosmopolite du canton

Le vendredi des semaines impaires à Pregny-Chambésy, comme le 3 mai dernier, les poubelles jaunes sont de sortie. Elles permettent depuis quelques mois aux résidents de mieux recycler leurs déchets de papier. Pour inciter la population à jouer le jeu, la Mairie a imprimé des tracts, en français et en anglais. Les prospectus bilingues sont monnaie courante dans le coin.

Et pour cause: pas moins de 53,7% de ses résidents sont des étrangers, le record à Genève, selon des données recueillies auprès de l’Office fédéral de la statistique. Seuls Leysin (VD, 57,7%), Paradiso (TI, 57,4%), Täsch (VS, 57,1%) et Kreuzlingen (TH, 54,7%) font mieux en Suisse, un pays où le taux d’étrangers figure parmi les plus élevés au monde. Sur les 3970 habitants de la commune, il y a 2312 étrangers et parmi ces derniers, à peine plus de la moitié sont européens.

Pas d’impôt ni de TVA

«Every other Friday (odd weeks)» ou «un vendredi sur deux (semaines impaires)», selon les prospectus de la Mairie, un camion collecte les vieux journaux ou autres cartons, «door to door». Dans les années 90, quelques abus avaient incité le maire d’alors, Jean-Marc Mermoud, à faire payer les missions étrangères pour le recyclage de leurs détritus. Le Canton, qui choie ses expatriés, l’avait vite remis à l’ordre.

C’est que les étrangers de la commune n’ont pas le même statut, ni le même impact, que ceux de Genève, Vernier ou Meyrin, les deuxième, troisième et quatrième communes affichant les plus grands taux d’étrangers (respectivement 47,9%, 44,1% et 43,8%). Pregny-Chambésy, située à côté des instances onusiennes, dont l’OMS est le principal employeur, n’accueille presque que des bénéficiaires de la carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères. Des gens qui ne paient ni impôt ni TVA.

À Genève, un tiers des quelque 200 résidences d’ambassadeur auprès de l’ONU, de l’OMC ou de la Conférence du désarmement se trouvent dans la commune. Les hauts fonctionnaires internationaux ciblent tout autant ce havre de paix proche de l’aéroport et des organisations internationales, résidentiel, vert et riche. Un village-dortoir où l’on subit moins le bruit des avions qu’à Genthod (33,9% d’étrangers), Bellevue (36,15%) ou Versoix (41,6%). Un îlot fait de maisons de maître, de villas des classes moyennes supérieures, de haies et de jardins, quasiment sans immeubles.

«On a la chance d’avoir une excellente qualité de contribuables qui paient pour l’autre moitié», estime Philippe Schwarm, conseiller administratif. «Ils font tourner l’économie locale.» L’écrasante majorité des recettes fiscales émane de personnes physiques, dont une dizaine de grosses fortunes. Pregny-Chambésy, malgré sa fiscalité douce, présente régulièrement des budgets excédentaires.

«Ce n’est vraiment pas un problème d’avoir autant d’étrangers aisés dans sa commune», glisse Jean-Marc Mermoud, avec qui on a partagé un ceviche de poisson façon équatorienne au restaurant L’Auberge (aux tables voisines, on parlait anglais). Outre la gestion des déchets, certains font tout de même état de tensions face aux traitements fiscaux différents, d’autant plus que les expatriés ne respectent pas forcément les règles de la circulation, sans être inquiétés, et bénéficient souvent d’une aide au logement, qui contribue à augmenter le prix de l’immobilier.

Avis divergents sur la mixité

À Pregny-Parc, une résidence du chemin des Cornillons aux loyers réputés onéreux, les boîtes aux lettres n’affichent presque que des noms chinois, moyen-orientaux, d’Asie centrale ou anglo-saxons. Mais ailleurs dans la commune, Suisses et étrangers vivent côte à côte. En toute intégration? Les avis divergent. «À travers les centres sportifs, durant la fête du 1er Août, il y a une mixité», estime Philippe Schwarm. Et les écoles? «Beaucoup d’expatriés privilégient les écoles privées, il y a d’ailleurs de la place pour plus d’élèves dans celles de la Commune», selon le conseiller administratif.

Du côté de Café 9, une enseigne de Chambésy qui accueille régulièrement des délégations d’expatriés, on se réjouit plutôt. «On propose rarement du porc au menu», concède Géraldine Okidi. La fille du chef kényan relève que les expatriés consomment en général moins d’alcool que les Suisses. «Du japonais à l’arabe et à l’espagnol, on entend toutes les langues ici, ajoute-t-elle. Que c’est agréable d’échanger avec tant de cultures!»

Dehors, un camion de déménageurs passe, puis une voiture de la police diplomatique. Dans l’épicerie du village, la presse internationale est à l’honneur et des élèves anglophones sortent de l’école. Un peu plus loin, au centre sportif des Châtaigniers, on entretient la piscine, réservée aux habitants de la commune.

(TDG)