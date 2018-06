Préférence indigène light: quid des frontaliers?

On l’appelle la préférence indigène light. Découlant de la votation contre l’immigration de masse, ce nouveau dispositif entre en vigueur le 1er juillet. Il instaure l’obligation de communiquer les postes vacants en primeur au service public de l’emploi dans les catégories professionnelles affichant un taux de chômage, au niveau suisse, égal ou supérieur à 8%. Parmi celles-ci, beaucoup de professions horlogères, de l’industrie du bâtiment ou de personnel de cuisine. Ce seuil sera ensuite abaissé à 5% à compter du 1er janvier 2020.

Une longueur d’avance

«Les dispositions adoptées visent notamment à mieux utiliser le potentiel de la main-d’œuvre en Suisse», insiste le Conseil fédéral. Concrètement, durant cinq jours ouvrés, ces offres de postes ne seront visibles que par les demandeurs d’emploi inscrits auprès du service public de l’emploi. De quoi leur donner une longueur d’avance pour postuler. Le service de l’emploi enverra par ailleurs des dossiers aux employeurs. Charge à ces derniers d’organiser les entretiens et procédures d’embauche.

Face à ce nouveau cadre, quid des frontaliers? Le droit européen prévoit qu’ils peuvent s’inscrire dans les Offices régionaux de placement suisses (ORP) s’ils se retrouvent au chômage. Et pourraient donc, de fait, bénéficier eux aussi des annonces en primeur. «Le problème, c’est que dans les faits, les frontaliers ne s’inscrivent pas dans les ORP», stipule Jean-François Besson, secrétaire général du Groupement transfrontalier européen (GTE). Selon l’association, jusqu’à maintenant, «les ORP dissuadaient les frontaliers de s’inscrire. Ou alors les frontaliers n’en voyaient pas l’utilité.»

Seulement voilà, l’instauration de la préférence indigène light change la donne. Pour clarifier la situation, le GTE a écrit le 9 avril 2018 au président de la Confédération, Alain Berset. Le 27 avril lui est parvenue une réponse signée du ministre de l’Économie, Johann Schneider-Ammann. «Je suis parfaitement conscient de l’apport bénéfique de la force de travail des frontaliers français sur l’économie suisse. Leurs compétences et la qualité de leur travail y sont reconnues», écrit-il. Et d’assurer que les mesures en question ne remettent «en aucun cas» en cause le droit des frontaliers à se mettre à la disposition des ORP. «En particulier, ils continueront à avoir accès aux annonces de postes vacants au même titre que les demandeurs d’emploi résidant en Suisse», insiste-t-il.

Précisions demandées

S’il accueille positivement cette déclaration du conseiller fédéral semblant mettre sur un pied d’égalité le résident et le frontalier licenciés, le GTE a demandé des précisions au Secrétariat d’État à l’économie. «C’est une chose que les frontaliers soient inscrits à l’ORP, mais nous voulons nous assurer qu’ils apparaissent dans les fichiers et qu’ils aient ainsi accès aux offres d’emploi. Et que les ORP les accompagnent dans leurs recherches. En conformité avec le droit européen», indique Jean-François Besson.

«L’entreprise reste bien entendu libre d’embaucher qui elle veut. Et, soit dit en passant, il paraît logique qu’à compétences égales, elle privilégie le candidat habitant à 300 mètres plutôt qu’à 30 km», conclut-il. (TDG)