Poussée dehors, Magali Orsini gagne une manche

Une chose est certaine: la députée et présidente de La Gauche genevoise, Magali Orsini, et la coalition Ensemble à Gauche (EàG) ne sont pas près de se réconcilier. Le dernier épisode de cette bisbille politique remonte à vendredi: le Tribunal de première instance a annulé la décision d’exclure Magali Orsini, prise par EàG en assemblée générale en mai 2016.

Pour rappel, comme le souligne le jugement, les différends au sein du groupe parlementaire sont intervenus en 2016. Au point qu’en caucus, le 23 février et en l’absence de la députée, il a été décidé de la suspendre de commission. Puis, le 5 avril, nouveau caucus et nouvelle exclusion, du groupe parlementaire cette fois. Pour aboutir le 10 mai à son éviction de l’association qui s’occupe de la gestion administrative et financière du groupe parlementaire, notamment des jetons de présence.

Une victoire pour Orsini

On peut lire dans le jugement que «le groupe parlementaire EàG ne disposait pas de la capacité d’exclure l’un de ses membres (…) Chaque formation politique (ndlr: au nombre de sept, dont La Gauche, SolidaritéS et le Parti suisse du travail) représentée au sein de ce groupe conserve ainsi cette compétence.» Une victoire pour la députée. Même si EàG a trente jours pour faire recours.

Je n’ai pas connaissance des urgences. Cela m’empêche de faire correctement mon travail de députée

Magali Orsini, présidente de La Gauche

Magali Orsini se dit «très contente que ce jugement soit arrivé avant la fin de la législature». Elle précise vouloir réintégrer le caucus. «Cela fait deux ans que je ne suis plus convoquée et que je n’ai donc pas connaissance des urgences. Cela m’empêche de faire correctement mon travail de députée.»

Saluant cette décision de justice à travers un communiqué de son parti La Gauche, la députée en profite pour dénoncer la «brutalité inouïe et le machisme le plus total» au sein de SolidaritéS. «Ce sont de petits tyrans qui détestent tout ce qui est institutionnel. Moi, je suis capable de me défendre, mais je me mets à la place de toutes ces femmes qui sont passées dans ce parti.» Des mots qui font écho à notre article du 16 janvier révélant une enquête interne liée à des dysfonctionnements au secrétariat de SolidaritéS, dans lequel plusieurs femmes évoquaient «un sexisme structurel» au sein du parti.

Pour en revenir au jugement, selon Magali Orsini, «il démontre que Pierre Vanek ne fait pas la loi». Et de réclamer au passage le remboursement des jetons de présence, 75% de ces sommes revenant toujours à EàG.

«Nous ne lui devons rien»

«En matière de jetons de présence, nous ne lui devons absolument rien», rétorque Pierre Vanek, chef du groupe parlementaire d’EàG. Il rappelle au passage le «vol», selon ses termes, du siège de sa formation au bureau suite à l’élection de Magali Orsini le 25 février 2016, présentée par l’UDC contre le candidat d’EàG.

Comme l’on pouvait s’y attendre, le membre de SolidaritéS ne fait pas la même lecture du jugement. Il précise: «Magali Orsini a été déboutée de deux conclusions sur trois demandées par son avocat et cette décision, concernant l’association administrative seulement, n’a aucune portée matérielle.» Il estime que même si EàG ne fait pas recours, cela ne changera rien à la situation actuelle au Grand Conseil. En l’occurrence, statutairement, Magali Orsini siège comme députée d’EàG puisque le bureau du Grand Conseil n’a pas reconnu son exclusion, attendant la décision de justice.

Pour Pierre Vanek, la question de fond est politique: «Elle revendique publiquement un statut d’électron libre. On ne va pas l’envoyer nous représenter en commission!» De son côté, Magali Orsini qualifie EàG d’«alliance purement électorale ayant pour unique but de permettre aux différentes formations qui la composent d’accéder au Grand Conseil». Pour les élections à venir, la présidente de La Gauche a rejoint la Liste pour Genève aux côtés du Parti radical de Gauche.

(TDG)