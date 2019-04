Poursuivi et roué de coups à Saint-Gervais

Les faits ressemblent au tristement célèbre épisode de Saint-Jean, où deux trentenaires ont été tabassés et laissés pour morts par une bande de jeunes. Vendredi 22 mars dernier, quatre individus (trois selon la police) ont violemment agressé un Genevois, le poursuivant et le rouant de coups dans les rues du quartier de Saint-Gervais. Blessé à la tête, le trentenaire a porté plainte.

Les faits se sont déroulés vers 2 h du matin, à la rue De-Grenus. Henri*, 30 ans, rentre d’une soirée et stationne son scooter sur un parking deux-roues. Il a 150 mètres à faire pour rentrer chez lui. En rangeant son casque dans le coffre de son deux-roues, l’homme aperçoit quatre individus, âgés d’une vingtaine d’années, déambulant depuis la rue du Temple et arrivant dans sa direction. En le voyant, les hommes fondent directement sur lui, raconte Henri. Ils l’empoignent, lui demandent les clés de son véhicule. Et se mettent immédiatement à le frapper. La victime s’enfuit, parvient à avancer de quelques mètres, mais ses agresseurs la rattrapent et continuent à la rouer de coups de pied et de poing.

Frappé à même le sol

L’homme tente une deuxième fois de fuir par la rue des Corps-Saints. «J’essayais de rejoindre la rue de Coutance, car c’est une artère passante.» Là, les individus parviennent à le rattraper puis à le faire tomber au sol, lui assénant de violents coups de pied au corps et à la tête. Henri jette ses clés, mais les assaillants continuent à le frapper. «J’ai eu peur, car il y a eu une escalade de la violence, avoue-t-il. L’effet de groupe ôtait toute responsabilisation. Ils n’allaient pas s’arrêter.»

Finalement, Henri crie au secours, ce qui a pour effet de faire fuir ses agresseurs. Ceux-ci s’emparent du scooter et s’en vont. Un témoin vient à la rescousse de la victime, qui se relève d’elle-même. La police, alertée à 2 h 18 , ainsi qu’une ambulance sont dépêchées sur les lieux.

Par une chance incroyable, Henri est presque indemne. Le visage en sang, le crâne ouvert, l’homme est soigné sur place et n’ira aux Urgences que le lendemain. «Je mesure 1,90 m et je pèse 100 kilos. Que serait-il arrivé à une personne d’un autre gabarit?» se demande-t-il.

Choqué, le trentenaire ne se dit pas pour autant traumatisé. «Je fais simplement davantage attention aux personnes qui sont à proximité.» Henri a porté plainte pour l’agression ainsi que le vol de son scooter, dont les auteurs n’ont pas encore été retrouvés. Mais il n’est pas le seul à avoir été agressé ce week-end-là. Le lendemain, trois jeunes subissaient les foudres d’une bande au parc des Bastions. Deux d’entre eux ont été blessés, et l’un a fini avec le bras cassé, comme nous le révélions dans nos éditions du 1er avril. Deux individus avaient alors été interpellés.

Ces témoignages nous parviennent alors que la police cantonale vient d’annoncer dans son rapport annuel que les infractions de violence et les atteintes à l’intégrité physique ont augmenté en 2018.

*Prénom d'emprunt (TDG)