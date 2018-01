Poursuite à travers la ville pour retrouver le vélo connecté

Son actualité est inépuisable. Elle génère pas mal de frustration, beaucoup de colère et un sentiment de découragement qui finit par gagner les plus optimistes. On veut parler des vols de vélos. Les résolutions sont rares, les flagrants délits l’exception. Or voici qu’une histoire récente raconte la mise en échec de ce sport localement très pratiqué. Une véritable course-poursuite de moins d’une heure, mêlant la technologie d’aujourd’hui à l’effort concerté d’un citoyen à la détermination sans faille et de policiers pareillement motivés.

Le futur plaignant travaille Cours de Rive. Il a pour habitude quotidienne de garer sa bécane dans l’arrondi de ce rond-point très traversé, en l’attachant comme il se doit au mobilier urbain – du genre arceau métallique – réservé au stationnement des deux-roues. Lundi 15 janvier, à la mi-journée, il découvre que son vélo n’est plus là.

L’image est d’abord triviale: celle du détenteur les bras ballants, seul face à un support orphelin, fouillant sa mémoire à toute vitesse pour s’assurer qu’il ne s’est pas trompé d’endroit. Il active alors l’écran de son smartphone, qui confirme la chose. Le vélo dérobé, de type électrique, embarque une puce qui fournit des informations en temps réel.

Un e-mail annonce la mauvaise nouvelle, signe que le «mode vol» s’est déclenché. Les lumières clignotent, le système de verrouillage actionne le frein moteur, l’auteur du larcin se retrouve avec 25 kilos de charge résistante entre les mains et dans les pieds. Cela ne suffit visiblement pas à le décourager.

La suite se joue au pas de course, en gardant en permanence l’œil sur l’application géolocalisant ce moyen de locomotion bardé d’électronique. «Le GPS connecté a commencé par marquer un endroit situé non loin du boulevard Helvétique, témoigne le propriétaire. J’ai couru à l’adresse indiquée. Rien. En faisant un refresh, une deuxième localisation est apparue, dans le secteur du Jardin anglais. J’ai repris ma course. Toujours rien. Troisième actualisation sur la rive en face, à la sortie du pont du Mont-Blanc. J’y suis allé. En vain. La puce marquait un nouveau point, à trois kilomètres cette fois.»

Le plaignant décide alors d’appeler le 117, mais il se voit répondre logiquement: «Tant que votre vélo volé est en mouvement, on ne peut rien faire.» Il décide d’attendre encore dix minutes. Bingo, cette fois il ne bouge plus. Le cycle se trouve à un lieu précis à Onex, immobilisé sur la route de Chancy, numéro pair, à deux chiffres. «Je transmets l’info, la police envoie aussitôt une patrouille. Je saute dans un taxi et on fait jonction sur place.»

La chance semble être repassée du côté des poursuivants. L’espace désigné est public, donc accessible. Pour autant, le vélo n’est toujours pas visible. «L’appli» montre un parking et un container à poubelles. «J’ai pensé que le voleur s’était débarrassé de la puce en la jetant aux ordures», ajoute celui qui, dans l’adversité, aime bien se souvenir de cette maxime populaire: «L’être humain n’abandonne jamais.»

C’est le moment où jamais de la mettre en pratique. Sur le parking, un fourgon jaune, couleur véhicule d’urgence. «Je me suis approché, j’ai regardé à travers la vitre arrière, j’ai vu une forme sous une bâche rouge et une source de lumière dont je pouvais régler moi-même l’intensité. Je venais de retrouver mon vélo. Une demi-heure plus tard, les policiers me le ramenaient au poste de Lancy-Onex pendant que je déposais ma plainte pénale. J’ai apprécié le geste.»

Dans l’intervalle, une planque policière au résultat immédiat, histoire d’attendre sans se montrer le retour du conducteur et de le cueillir au moment où il s’assied au volant. «Le prévenu a été interpellé sur-le-champ, indique l’officier de presse Jean-Philippe Brandt; il a reconnu les faits au cours de son audition. Deux autres vélos de provenance douteuse ont été découverts chez lui lors de la perquisition.» (TDG)