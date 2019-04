Pourquoi le Var se lie à la Suisse

Jeudi, au siège du Conseil départemental du Var (sud de la France), était fêté en grande pompe le partenariat entre Palexpo et le Var, premier département français à être désigné «invité d’honneur» des Automnales, qui se dérouleront à Genève du 7 au 17 novembre.

En présence de la direction de Palexpo, les autorités varoises et l’agence de développement touristique du Var ont présenté un futur stand gargantuesque: 1200 m2, un aquarium de 20 tonnes et une multitude de stands de promotion. Le début d’une «stratégie globale de séduction du marché suisse», selon le communiqué de Var Tourisme. Les deux parties ont également affirmé haut et fort vouloir poursuivre leur collaboration au-delà des Automnales. Retour sur les raisons d’un rapprochement historique.

Nouvelle ligne d’avion

C’est d’abord géographiquement que la liaison entre le Var et la Suisse s’est resserrée. En effet, Swiss a inauguré l’été dernier la première ligne directe entre Cointrin et l’aéroport de Toulon-Hyères. Auparavant, il fallait atterrir à Nice. La nouvelle ligne fonctionne à la belle saison, entre le 22 juin et le 31 août, à raison d’un vol par semaine, chaque samedi.

Un choix logique pour Nicolas Vareille, responsable du développement de Swiss à Genève et présent à Toulon pour la signature. «Cette offre correspond à une réalité que nous avons identifiée: beaucoup de vacanciers suisses atterrissaient à Nice pour ensuite aller plus à l’ouest, dans le Var. Ouvrir une ligne directe était une opportunité.»

À l’ère des préoccupations écologiques, une telle liaison peut-elle encore connaître du succès? Assurément, répond-il. «Par rapport à un trajet de trois heures en train, l’avion reste compétitif. L’année dernière, la ligne a d’ailleurs bien fonctionné.» À tel point que la compagnie songe à étendre la période d’exploitation de cette liaison.

À l’assaut du monde

Le Var est la première destination touristique en France après Paris. Pourtant, si le département comprend Saint-Tropez, les pôles mondialement connus que sont Monaco et Cannes ne se trouvent pas sur son territoire. Situé entre Marseille et Nice, le Var mise surtout sur son «art de vivre», comprenez son terroir, sa nature préservée et sa douceur.

Auparavant principalement connue au niveau national, la destination se lance désormais à l’assaut du monde. Sa clientèle vient de toute l’Europe, mais aussi des États-Unis et d’autres marchés lointains. Le département arrive juste après Paris en termes de nuitées, avec 66,7 millions, dont 1,2 million de nuitées helvétiques. «Cette offre correspond bien aux aspirations des touristes suisses, qui sont de plus en plus orientés vers l’écologie. Beaucoup d’entre eux sont par exemple intéressés par l’arrière-pays. Cette clientèle est très importante pour nous», explique Marc Giraud, président du département du Var. Deux tiers de Suisses disent ainsi être attirés par le Var pour son artisanat, sa gastronomie et ses produits du terroir.

Clientèle dépensière

Les Suisses aiment le Var. Et c’est réciproque. La clientèle helvétique est en effet particulièrement dépensière. En moyenne 109 euros par jour, soit le double de la clientèle moyenne. La moitié des nuitées suisses se font en hôtel haut de gamme, un chiffre qui monte à deux tiers pour les campings. Avec ses infrastructures souvent luxueuses, le département peut se targuer d’être une destination idéale pour ces Suisses qui cherchent à la fois l’authenticité et le confort. En plus de cette clientèle hôtelière, nombre d’Helvètes possèdent une résidence secondaire dans le Var. La région a en effet le profil idéal de l’escapade régulière, même pour un week-end: la mer, 300 jours d’ensoleillement par an et une nature préservée (lire ci-dessous), le tout à quatre heures et vingt et une minutes de train, cinq heures de route et, en été, à peine plus d’une heure d’avion. Ainsi, 43% des vacanciers suisses viennent hors saison.

Intérêt pour Palexpo

Si l’intérêt du Var à nouer des liens avec la Suisse et en particulier Genève semble désormais clair, quel est celui de Palexpo? Son directeur général, Claude Membrez, vante le caractère familier du Var: «À une époque où les grands salons sont à la peine (ndlr: à Lausanne, la dernière édition du Comptoir Suisse a eu lieu l’année dernière), il est essentiel de proposer des stands qui parlent aux gens, qui ont un ancrage local, sinon cela ne marche pas. Or, en Suisse, presque tout le monde est déjà allé dans le Var. Le lien est d’autant plus évident avec la récente ligne aérienne directe. De plus, 40% des visiteurs des Automnales sont français.»

Liens technologiques

La manifestation donnera également l’occasion de renforcer les échanges commerciaux entre les deux régions. Un stand permettra aux acteurs économiques de se rencontrer. Robert Hensler, président de Palexpo, évoque notamment les liens existants en termes technologiques: «À Genève, et à Palexpo en particulier, nous sommes très axés sur le développement des technologies, notamment le photovoltaïque, avec une grande surface de panneaux sur notre toit. Dans le Var, ce développement est également particulièrement avancé.»

Françoise Dumont, présidente de Var Tourisme, résume: «Toutes les planètes sont alignées pour un partenariat touristique et économique.»

Les frais de ce voyage ont été pris en charge par Var Tourisme.

(TDG)